Платформа оценки разработчиков Jumse начала использовать ИИ для генерации тестов

ИИ позволяет генерировать «уникальные» тесты для разработчиков и повысить точность оценки их навыков, рассказали в компании. Jumse предлагает неограниченное количество вариантов заданий, в том числе приближенных к реальным рабочим задачам. До этого тесты для разработчиков готовились вручную, их количество было ограничено.

Для интеграции ИИ компания разработала библиотеку промптов на основе своей базы знаний, содержащей больше 8200 заданий. Команда Jumse подобрала «специфичные» для разных языков программирования и тем запросы, чтобы нейросеть генерировала задачи с учётом основных принципов разработки и особенностей разных отраслей.