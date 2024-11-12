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Артур Томилко
AI

Платформа оценки разработчиков Jumse начала использовать ИИ для генерации тестов

Компания создала библиотеку промптов и интерфейс для подключения «любых» языковых моделей.

  • ИИ позволяет генерировать «уникальные» тесты для разработчиков и повысить точность оценки их навыков, рассказали в компании. Jumse предлагает неограниченное количество вариантов заданий, в том числе приближенных к реальным рабочим задачам. До этого тесты для разработчиков готовились вручную, их количество было ограничено.

  • Для интеграции ИИ компания разработала библиотеку промптов на основе своей базы знаний, содержащей больше 8200 заданий. Команда Jumse подобрала «специфичные» для разных языков программирования и тем запросы, чтобы нейросеть генерировала задачи с учётом основных принципов разработки и особенностей разных отраслей.

  • Компания также разработала «открытый интерфейс» для подключения «любых» языковых моделей. Это позволяет применять наиболее подходящие для каждого языка программирования нейросети — например, для Python используют Code Llama и Phind, для Java и TypeScript — Mistral и Wizard Code.

Изображение Jumse 
Изображение Jumse 

#новости #jumse

11
11 комментариев
David Tukin

Платформа оценки разработчиков Jumse начала использовать ИИ для генерации тестов - больная тема, сейчас почти все используют для этого ИИ, в результате качество падает в разы. К примеру тот же виси, ну вы почитайте публикации и сравните с тем, что было раньше, это же небо и земля...

4
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Слегка Придурковатый

"ну вы почитайте публикации и сравните с тем, что было раньше, это же небо и земля"

2
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Анна К

Далеко еще иишке до человеческих текстов ,кто бы что не говорил

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Zloy Sniper

Далеко ещё человеку до ИИ-шной грамматике, кто бы, что ни говорил.

1
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ЯжПрограммист

хуИИ они не начали использовать?

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