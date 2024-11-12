Компания создала библиотеку промптов и интерфейс для подключения «любых» языковых моделей.ИИ позволяет генерировать «уникальные» тесты для разработчиков и повысить точность оценки их навыков, рассказали в компании. Jumse предлагает неограниченное количество вариантов заданий, в том числе приближенных к реальным рабочим задачам. До этого тесты для разработчиков готовились вручную, их количество было ограничено. Для интеграции ИИ компания разработала библиотеку промптов на основе своей базы знаний, содержащей больше 8200 заданий. Команда Jumse подобрала «специфичные» для разных языков программирования и тем запросы, чтобы нейросеть генерировала задачи с учётом основных принципов разработки и особенностей разных отраслей. Компания также разработала «открытый интерфейс» для подключения «любых» языковых моделей. Это позволяет применять наиболее подходящие для каждого языка программирования нейросети — например, для Python используют Code Llama и Phind, для Java и TypeScript — Mistral и Wizard Code. Изображение Jumse #новости #jumse
Платформа оценки разработчиков Jumse начала использовать ИИ для генерации тестов - больная тема, сейчас почти все используют для этого ИИ, в результате качество падает в разы. К примеру тот же виси, ну вы почитайте публикации и сравните с тем, что было раньше, это же небо и земля...
"ну вы почитайте публикации и сравните с тем, что было раньше, это же небо и земля"
Далеко еще иишке до человеческих текстов ,кто бы что не говорил
Далеко ещё человеку до ИИ-шной грамматике, кто бы, что ни говорил.
хуИИ они не начали использовать?