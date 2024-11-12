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Ася Карпова
AI

Baidu анонсировала генератор изображений и ИИ-инструмент для создания приложений без навыков программирования

И очки со встроенным ИИ-ассистентом Ernie.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае, Китай, 2023 год. Источник: Reuters
Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае, Китай, 2023 год. Источник: Reuters
  • Китайский поисковик представил генератор изображений по текстовому промпту iRAG. Компания сообщила, что в ИИ «в целом устранили галлюцинации» — это создание изображений с несуществующими элементами.
  • Baidu также разработала «no-code-инструмент» Miaoda «для создания приложений с помощью простого естественного языка».
  • Ещё одно обновление — очки со встроенным ИИ-ассистентом Ernie, которые оснащены камерами и голосовым управлением, могут отслеживать потребление калорий и воспроизводить музыку. Как пишет FT, устройство должно выйти на китайский рынок в 2025 году.
  • Когда инструменты будут доступны и другие детали использования не раскрывают.
  • Baidu запустила чат-бота Ernie в августе 2023 года. ИИ может отвечать на вопросы, помогать с генерацией идей и обобщением текстов. Работает на китайском и английском языках, но для регистрации нужен китайский номер, писало CNBC. Компания сообщила, что её чат-бот теперь обрабатывает 1,5 млрд запросов пользователей в день против 50 млн годом ранее.

#новости #baidu

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58 комментариев
Кур-чатов

скоро все программисты окажутся на улице

10
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Alexey Remizov

жду этого с тех пор как в Word/Excel появились макросы, и Visual Basic / Delphi сделал редактор форм и БД... прошло лет 30..

8
2
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Poo Teen

Программисты - это те самые идиоты, которые сами себя выбросили на мороз

2
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Костя Иночкин

Прям представил запрос ИИ "я открыл банк, мне нужно крутое приложение, чтобы не хуже чем у тинькова, нарисуй дизайн норм и сразу компилируй его под все системы, буду бабло на депозиты принимать и раздавать кредиты". Народ в Экселе автосумму то не всегда может сделать без косяков.

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Даниил Голубев

А если в программе нужно поменять плюс на минус? А инфраструктуру кто держать будет?

1
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Алексей Горячев

А как же Nocode?)

1
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High Stakes

В этот момент автоматизирован весь интеллектуальный труд - у всех будет гэп поработать руками на свежем воздухе, но недолго.

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