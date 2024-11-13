Сооснователь и президент OpenAI Грег Брокман вернулся к работе после трёхмесячного отпуска

Изначально Брокман планировал пробыть в нём до конца 2024 года.Объявив о своём возвращении, президент компании признался, что никогда не брал столь продолжительный отпуск.В письме сотрудникам, с которым ознакомилось Bloomberg, он рассказал, что вместе с главой OpenAI Сэмом Альтманом «работал над созданием новой для себя должности, которая позволит сосредоточиться на ключевых технологических вызовах».Пользователи полагают, что возвращение Брокмана указывает на подготовку компании к релизу новых технологий. Источники СМИ говорили, что в декабре 2024 года она может представить новую модель Orion. Компания опровергла этот слух, но подтвердила, что будут и другие релизы.Брокман. Источник фото: Bloomberg 18 ноября 2023 года тогдашний совет директоров OpenAI уволил Альтмана с поста гендиректора. Брокман ушёл вслед за ним. Уже 22 ноября — на фоне недовольства инвесторов и сотрудников — компания объявила, что оба вернутся. Совет пересобрали.За первые девять месяцев 2024 года из компании ушли несколько топ-менеджеров. Сооснователь Илья Суцкевер успел запустить ИИ-стартап Safe Superintelligence и привлечь $1 млрд. Ещё один соучредитель, Джон Шульман, перешёл к прямым конкурентам — в Anthropic. В сентябре — в один день — об увольнении объявили технический директор, директор по исследованиям, а также вице-президент отдела постобучения.В октябре OpenAI привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. По словам Bloomberg, эта сделка — одна из крупнейших в истории рынка частных инвестиций. Ещё в 2023 году OpenAI оценивали в $29 млрд, в начале 2024 года — в $86 млрд, а теперь её оценка находится на уровне рыночной капитализации таких публичных компаний, как Goldman Sachs и Uber.Полина ЛааксоAI20 октОткрытый вопрос: почему OpenAI переживает «утечку мозгов» на фоне многомиллиардных инвестиций Быстрорастущему бизнесу свойственны перестановки. Но когда увольнения напоминают массовый исход, возникает вопрос: что происходит за закрытыми дверями.#новости #openai
СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Кладовщик комплектовщик компании ООО "Солнце ещё высоко" из Ижевска Семён Ватрушкин вернулся к работе после недельного запоя.
не находился в недельном запое, а
работал над созданием новой для себя должности, которая позволит сосредоточиться на ключевых технологических вызовах
Ваша новость мне кажется даже более важной, чем та которая в посте
Пусть возвращается обратно откуда приехал. Его работа как и компания нам не нужны
Изначально Брокман планировал пробыть в нём до конца 2024 годаБедолажка. Надеюсь, успел отдохнуть.
Полтора месяца не отгулял.. не бережёт себя.
Такие и помирают в 35 от инфаркта.