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Ася Карпова
AI

YouTube начал тестировать функцию создания музыкальных ремиксов для Shorts с помощью ИИ

Нейросеть меняет жанр и «настроение» лицензионной музыки.

Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • YouTube добавил функцию изменения стиля песен в рамках ИИ-эксперимента Dream Track. Нейросеть может поменять жанр и «настроение» композиции для 30-секундного ролика, «сохраняя вокал и текст оригинальной песни».
  • В тестовом режиме ограниченная группа пользователей может переделать лицензионные песни от избранных музыкантов, нажав на кнопку «Restyle a track». Какие именно песни доступны для ремикса, не сообщают.
  • Переделанные треки будут помечены как ИИ-контент с указанием оригинального названия и автора композиции.
  • Google запустила ИИ-эксперимент Dream Track 16 ноября 2023 года. Компания внедрила в свой видеохостинг модель генерации музыки Lyria от Google DeepMind, она создаёт песни для Shorts, используя голоса артистов-партнёров.

#новости #youtube

44
22
11
21 комментарий
Слегка Придурковатый

На "Говновоз" ремиксы будут?

7
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AttentiveMilk

Мы ещё эти не дослушали

https://youtu.be/IpjF8qwhpes?si=boX4zn7Yq8YIzkzS

3
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Egor Pankin

Когда он уберет вот эти шортсы из рандомной выдачи.
Ну хотя бы снизит соотношение.
Ну нравится кому то миллион одинаковых роликов, где попой трясут или рассказывают анекдоты из 90х - ради бога.
Зачем мне подсовывают в каждом 4ом, никакие дизы не помогают.
С обычными видео так не делают же. Алгоритм явно сломался от переизбытка такого контента.
Смотришь моменты матчей, прикольные фичи в дизайне, а потом выпадает "мама, мама, у меня месячные! Нет, доча - ты просто обосралась! ахахаха" и сидишь в ах*е, что это было вообще.

5
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Укладчик стекловаты

Пользуйся ВК, государство зря что-ли от Ютуба тебя ограничивает

2
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VKcoin

Пожалуйста, иди в тиктоки, или вкхуеки, куда угодно, только оставьте могучий Ютуб. Лучше рекомендаций просто не существует. Ютуб знает грань, а все остальные перемешивают всё в кучу

1
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Лев Коптев

Это тебе еще повезло. Я искал что-то по автоматизации задач на python, а мне за каким-то хреном выдает канал разведенки, где она коз разводит )

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Артур Маслов

почему то мне НИ РАЗУ не попадалось такое говно. там лента персональная, значит нет-нет-да и досматриваешь эту чушь до конца не скипая, а только это имеет значение для алгоритмов.
один раз приехал курьер пока я шортсы листал и пока я дверь открывал какая то херня про мужика с бородой который говорит СПАСИБА, несколько раз прокрутилась на телефоне.
меня потом этим говном несколько дней заебывало, но стоило все проскипать и он исчез навсегда.
теперь рецептами заебывает, потому что ненадо было голодным листать ютуб

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