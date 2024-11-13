YouTube начал тестировать функцию создания музыкальных ремиксов для Shorts с помощью ИИ

Нейросеть меняет жанр и «настроение» лицензионной музыки.Источник: The VergeYouTube добавил функцию изменения стиля песен в рамках ИИ-эксперимента Dream Track. Нейросеть может поменять жанр и «настроение» композиции для 30-секундного ролика, «сохраняя вокал и текст оригинальной песни».В тестовом режиме ограниченная группа пользователей может переделать лицензионные песни от избранных музыкантов, нажав на кнопку «Restyle a track». Какие именно песни доступны для ремикса, не сообщают.Переделанные треки будут помечены как ИИ-контент с указанием оригинального названия и автора композиции.Google запустила ИИ-эксперимент Dream Track 16 ноября 2023 года. Компания внедрила в свой видеохостинг модель генерации музыки Lyria от Google DeepMind, она создаёт песни для Shorts, используя голоса артистов-партнёров.#новости #youtube
На "Говновоз" ремиксы будут?
Мы ещё эти не дослушали
https://youtu.be/IpjF8qwhpes?si=boX4zn7Yq8YIzkzS
Когда он уберет вот эти шортсы из рандомной выдачи.
Ну хотя бы снизит соотношение.
Ну нравится кому то миллион одинаковых роликов, где попой трясут или рассказывают анекдоты из 90х - ради бога.
Зачем мне подсовывают в каждом 4ом, никакие дизы не помогают.
С обычными видео так не делают же. Алгоритм явно сломался от переизбытка такого контента.
Смотришь моменты матчей, прикольные фичи в дизайне, а потом выпадает "мама, мама, у меня месячные! Нет, доча - ты просто обосралась! ахахаха" и сидишь в ах*е, что это было вообще.
Пользуйся ВК, государство зря что-ли от Ютуба тебя ограничивает
Пожалуйста, иди в тиктоки, или вкхуеки, куда угодно, только оставьте могучий Ютуб. Лучше рекомендаций просто не существует. Ютуб знает грань, а все остальные перемешивают всё в кучу
Это тебе еще повезло. Я искал что-то по автоматизации задач на python, а мне за каким-то хреном выдает канал разведенки, где она коз разводит )
почему то мне НИ РАЗУ не попадалось такое говно. там лента персональная, значит нет-нет-да и досматриваешь эту чушь до конца не скипая, а только это имеет значение для алгоритмов.
один раз приехал курьер пока я шортсы листал и пока я дверь открывал какая то херня про мужика с бородой который говорит СПАСИБА, несколько раз прокрутилась на телефоне.
меня потом этим говном несколько дней заебывало, но стоило все проскипать и он исчез навсегда.
теперь рецептами заебывает, потому что ненадо было голодным листать ютуб