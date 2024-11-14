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Полина Лааксо
AI

«Сбер» и «Т-Банк» сообщили о проблемах с поиском территорий для новых дата-центров и нехватке мощностей

Они нужны в том числе для развития генеративных нейросетей.

  • Глава «Т-Банка» Станислав Близнюк рассказал, что сложно найти место даже для строительства двух дата-центров по 50 МВт каждый, чтобы и объём мощностей позволял, и тарифы были «адекватными», пишут «Ведомости» со ссылкой на дискуссию на конференции «FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры».
  • При этом «Сбер» уже не рассматривает запуск небольших площадок. Минимальная мощность должна быть от 200 МВт, «а лучше – 300-400 МВт», заявил глава компании Герман Греф. Примерно столько же потребляет блок атомной электростанции. Греф говорил, что российские ИИ-решения отстают от продуктов OpenAI и Google на полгода, а то и полтора, прежде всего из-за нехватки вычислительных мощностей.
  • Наличие трудностей с поиском мест для дата-центров также подтвердили в ВТБ и консалтинговой «Ди Си Квадрат». Там отмечают: площадка должна располагать выходами на несколько магистральных каналов связи и быть удалённой от жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Однако у сотрудников вместе с тем должна быть возможность добраться туда на работу.
Источник фото: РТКомм
Источник фото: РТКомм

#новости

22
76 комментариев
Dmitry

Неужели даже Горловка не подходит? Ну как же так

14
4
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Joe cocker

Лучше в Макеевке. Там родничок есть

7
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Anton Innokentievich

спокойно, не дрожи, до днепра отодвинем и пододйдет 👍

2
1
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Иванов Иван

Маловато. Не успевают военные возвращать земли а сзади уже строители с арматурой стоят. А их сзади уже админы с мотками кабеля попинывают.
План минимум это до Киева дойти.

1
1
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DoramaMoe DoramaMoe

Мариуполь подойдёт. Думаю в катакомбах бывшего металлургического завода можно офигительный дата-центр организовать. А энергия - от угля. Иначе нафиг его столько.

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Roman Orlov

Фига! Я и не знал, что тут уже всё застроено

19
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Dmitry

Там не везде электричество то есть, не говоря о сетях связи, чтобы это всё работало.

1
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