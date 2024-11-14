«Сбер» и «Т-Банк» сообщили о проблемах с поиском территорий для новых дата-центров и нехватке мощностей

Они нужны в том числе для развития генеративных нейросетей.Глава «Т-Банка» Станислав Близнюк рассказал, что сложно найти место даже для строительства двух дата-центров по 50 МВт каждый, чтобы и объём мощностей позволял, и тарифы были «адекватными», пишут «Ведомости» со ссылкой на дискуссию на конференции «FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры».При этом «Сбер» уже не рассматривает запуск небольших площадок. Минимальная мощность должна быть от 200 МВт, «а лучше – 300-400 МВт», заявил глава компании Герман Греф. Примерно столько же потребляет блок атомной электростанции. Греф говорил, что российские ИИ-решения отстают от продуктов OpenAI и Google на полгода, а то и полтора, прежде всего из-за нехватки вычислительных мощностей.Наличие трудностей с поиском мест для дата-центров также подтвердили в ВТБ и консалтинговой «Ди Си Квадрат». Там отмечают: площадка должна располагать выходами на несколько магистральных каналов связи и быть удалённой от жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Однако у сотрудников вместе с тем должна быть возможность добраться туда на работу.Источник фото: РТКомм#новости
Неужели даже Горловка не подходит? Ну как же так
Лучше в Макеевке. Там родничок есть
спокойно, не дрожи, до днепра отодвинем и пододйдет 👍
Маловато. Не успевают военные возвращать земли а сзади уже строители с арматурой стоят. А их сзади уже админы с мотками кабеля попинывают.
План минимум это до Киева дойти.
Мариуполь подойдёт. Думаю в катакомбах бывшего металлургического завода можно офигительный дата-центр организовать. А энергия - от угля. Иначе нафиг его столько.
Фига! Я и не знал, что тут уже всё застроено
Там не везде электричество то есть, не говоря о сетях связи, чтобы это всё работало.