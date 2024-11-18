Meta* включит часть ИИ-функций в своих «умных» очках Ray-Ban на территории Франции, Ирландии, Испании и Италии

Система Meta* AI теперь поддерживает не только английский, но также французский, итальянский и испанский языки.Сами очки вышли ещё осенью 2023 года. Всё это время Meta* работала над тем, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов ЕС. В будущем список стран расширят, сообщила компания.Пока всё, что могут владельцы очков из указанных стран, — это задать вопрос голосом. Например: «Meta*, где отведать лучшую выпечку в Париже?», «Что подарить детям в возрасте о шести до восьми лет?»Доступ к мультимодальной модели не дали. Она может отвечать на вопросы, связанные с тем, что владелец видит перед глазами.Источник фото: The VergeПервые «умные» очки Meta* выпустила в 2021 году. Уже в 2023-м представила обновлённую модель. Она оснащена камерой на 12 Мп, поддержкой прямых трансляций в Facebook* и Instagram*, а также динамиками и микрофонами.Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Заявленное время автономной работы — от четырёх до шести часов «активного использования».В сентябре 2024 года компания презентовала работающий прототип очков дополненной реальности Orion. Для массового производства он не готов. Когда его могут начать — неизвестно.Евгения ЕвсееваТехника25 сентMeta* показала прототип очков дополненной реальности Orion Первый «полностью работающий», но пока ещё не готовый для массового производства. *Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp, Instagram и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #rayban
Ага, как включат так и выключат если косо на негра или пидора посмотришь.
Старик, это очки, а не зеркало. Как ты смотришь в зеркало, это вообще твое личное дело, мой небинарный чернышь! =)
Уже представил, как иду по городу и задаю своим очкам какие-то глупые вопросы))) Наверное, прохожие будут странно на меня смотреть))
Сейчас же говорящие «сами с собой люди» не удивляют. С чего бы удивляться с очками?
Особенно, когда шагнешь на красный, потому что на светофоре была иконка вотсапа.
Надеюсь увидеть самокатчика на 30км/ч в наушниках и очках с виртуальной реальностью, пока их не занесут в красную книгу.
Даже не удивлен почему в списке нет Германии. Это будет одна из последних стран где такое одобрят. Проблема поставить даже камеру на гараж, нужно полгода потратить и пару штук евро на согласование
ну да ну да, пошли мы на хер.