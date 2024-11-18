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Полина Лааксо
AI

Meta* включит часть ИИ-функций в своих «умных» очках Ray-Ban на территории Франции, Ирландии, Испании и Италии

Система Meta* AI теперь поддерживает не только английский, но также французский, итальянский и испанский языки.

  • Сами очки вышли ещё осенью 2023 года. Всё это время Meta* работала над тем, чтобы они соответствовали требованиям регуляторов ЕС. В будущем список стран расширят, сообщила компания.
  • Пока всё, что могут владельцы очков из указанных стран, — это задать вопрос голосом. Например: «Meta*, где отведать лучшую выпечку в Париже?», «Что подарить детям в возрасте о шести до восьми лет?»
  • Доступ к мультимодальной модели не дали. Она может отвечать на вопросы, связанные с тем, что владелец видит перед глазами.
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fabout.fb.com%2Fnews%2F2024%2F11%2Fmeta-ai-begins-roll-out-on-ray-ban-meta-glasses-in-france-italy-ireland-and-spain%2F&postId=1660807" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a>
Источник фото: The Verge
  • Первые «умные» очки Meta* выпустила в 2021 году. Уже в 2023-м представила обновлённую модель. Она оснащена камерой на 12 Мп, поддержкой прямых трансляций в Facebook* и Instagram*, а также динамиками и микрофонами.
  • Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Заявленное время автономной работы — от четырёх до шести часов «активного использования».
  • В сентябре 2024 года компания презентовала работающий прототип очков дополненной реальности Orion. Для массового производства он не готов. Когда его могут начать — неизвестно.
Евгения Евсеева
Техника
Meta* показала прототип очков дополненной реальности Orion

Первый «полностью работающий», но пока ещё не готовый для массового производства.

Источник: The Verge

*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp, Instagram и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #rayban

11
19 комментариев
John Doe

Ага, как включат так и выключат если косо на негра или пидора посмотришь.

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Wittgenstein

Старик, это очки, а не зеркало. Как ты смотришь в зеркало, это вообще твое личное дело, мой небинарный чернышь! =)

7
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Vlad Omichev

Уже представил, как иду по городу и задаю своим очкам какие-то глупые вопросы))) Наверное, прохожие будут странно на меня смотреть))

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Zloy Sniper

Сейчас же говорящие «сами с собой люди» не удивляют. С чего бы удивляться с очками?

2
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Egor Pankin

Особенно, когда шагнешь на красный, потому что на светофоре была иконка вотсапа.

Надеюсь увидеть самокатчика на 30км/ч в наушниках и очках с виртуальной реальностью, пока их не занесут в красную книгу.

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Камиль Харисян

Даже не удивлен почему в списке нет Германии. Это будет одна из последних стран где такое одобрят. Проблема поставить даже камеру на гараж, нужно полгода потратить и пару штук евро на согласование

1
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Юрий Б.

ну да ну да, пошли мы на хер.

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