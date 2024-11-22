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Таня Боброва
AI

OpenAI задумалась о создании своего браузера — The Information

Но пока это только идея, указывает издание.

  • OpenAI рассматривает возможность создания своего веб-браузера, который мог бы поддерживать её чат-бота ChatGPT, приводит Reuters сообщение The Information.
  • По словам источников, OpenAI также обсуждала потенциальный поисковый сервис с разработчиками сайтов и приложений. Кроме того, говорят собеседники, компания вела переговоры о добавлении ИИ-функций на устройства Samsung — ключевого партнёра Google.
  • Однако пока OpenAI далека от запуска браузера, отмечает издание. OpenAI, Google и Sumsung пока не ответили на запросы Reuters о комментариях.
  • Reuters отмечает, что положение Google на рынке браузеров пошатнулось после антимонопольного разбирательства в США. Американский Минюст через суд требует от компании продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным.
  • The Verge считает, что запуск браузера от OpenAI был бы естественным шагом для компании. В октябре 2024 года она улучшила поиск по интернету в ChatGPT и выпустила расширение для Chrome, которое позволяет делать запросы боту через адресную строку браузера.

#новости #openai #google

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22
20 комментариев
Илай Макс

Зачем? Там же хром как раз продается

11
1
Ответить
Никита Мардюков

А почему нет

1
Ответить
Иван Иванов

Так у них буквально есть бинг, да, давайте ещё один браузер сделаем

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Вадим Д.

Ну какой браузер?! РОБОТОВ! Делайте уже нормальный терминаторов и огромных человекоподобных.
А там они и браузеры себе заберут и много чего ещё.

2
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Jack Bauer

Уже множество компаний занимаются этим
Figure, 1x, Foundation, Boston и пр

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Покушай булочек

Почему браузер, а не глосовой помошник?

1
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ЯжПрограммист

Чтобы он пересказывал вам содержание веб страниц?

1
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