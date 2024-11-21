Минюст США через суд потребовал от Google продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным

Чтобы решить проблему монополии Google на рынке поисковиков. Ведомство также предложило дать корпорации выбор: продать Android или перестать принуждать разработчиков устройств на Android устанавливать сервисы Google, пишет NYT со ссылкой на судебный документ.Среди других требований: запретить Google заключать платные соглашения с Apple и другими фирмами, чтобы те делали Google поисковиком по умолчанию в своих устройствах и браузерах, и обязать лицензировать конкурентам данные поискового индекса.Компания должна обеспечить прозрачность данных о ценах, которые выставляет рекламодателям за верхние позиции в поисковой выдаче. Помимо этого, предоставить издателям и разработчикам простой способ отказаться от индексации их контента и его использования в ИИ-продуктах Google и при обучении ИИ-моделей, цитирует документ 9to5Google.В корпорации назвали требования Минюста «чрезмерными». Свои предложения она должна подготовить к 20 декабря 2024 года. Слушания по делу назначены на апрель 2025 года. Вердикт должны вынести до конца лета.Источник фото: CNAСуд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков в августе 2024 года — при президентстве Джо Байдена. Дальнейшие слушания пройдут уже при Дональде Трампе. СМИ допускают, что окончательные требования могут смягчить.О том, что Минюст США думает заставить Google продать браузер Chrome, в ноябре сообщало Bloomberg.#новости #google
Современная проблема транснациональных корпораций, что их гигантские зоны влияния совершенно не заинтересованы в государственном аппарате и государственных границах.
Соответственно, в противовес идёт тенденция (и всё идёт к тому), что эти гиганты будут таки дробиться – с участием многих заинтересованных в этом стран.
Свободная страна - Америка
То есть борьба с монополиями - признак тоталитаризма и подавления свобод?
В США независимая судебная система. Судья разберётся.
Все - свободны!
Предлагаю потребовать от Apple продать iPhone.