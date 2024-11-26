Nvidia представила генератор аудио Fugatto, который создаёт звуки и озвучку по описанию

Когда сервис выпустят — неизвестно.ИИ-модель Fugatto генерирует звуковые эффекты по текстовому описанию, например, может «заставить трубу лаять» или создать длинные меняющиеся звуки вроде «ливня с нарастающими раскатами грома».Fugatto генерирует звук проезжающего поезда, который превращается в игру струнного оркестра. Здесь и далее источник: NvidiaТакже модель создаёт человеческие голоса с заданными акцентами и эмоциональной окраской. В промпте нужно прописать, какую фразу озвучить.Fugatto генерирует «спокойный голос с американским акцентом» и меняет эмоцию, с которой произносится заданная фраза.Fugatto можно использовать для редактирования аудиозаписей, например, чтобы изолировать вокал от музыки или добавить в трек звучание барабанов.Fugatto отделяет голос исполнителя от общей звуковой дорожкиМожет также может преобразовать звук одного инструмента в другой, например партию фортепиано в арию оперного певца.Nvidia предлагает использовать Fugatto для быстрого создания «прототипа песни», экспериментируя с разными стилями и инструментами, для звуков в компьютерных играх или изменения акцента актёров в рекламных кампаниях для разных регионов.Свои инструменты для преобразования аудио с помощью ИИ уже представили Stability AI, OpenAI, Google DeepMind, Adobe и ElevenLabs. Однако они не предусматривают создание «уникальных» звуков, которые, как заявляют разработчики, генерирует Fugatto.#новости #nvidia
а если сделать описание - доллар 110 то какой звук будет
ААААА
Слушайте, ну если говорить серьёзно, то никого этот ваш доллар не интересует. Потому что мы не американцы. У нас рубли, а не доллары. 💁
Людям хочется просто спокойно пожить и умереть, в хорошем смысле этого слова. Так что оставьте их в покое. 💁
Рвущихся пуканов людей которые утверждают что вот на этот раз точно всё рухнет и ничего не будет.
Примерно такой
Не, ну прикол
Нвидиа под шумок вперед всей it индустрии выходит, это просто гениально