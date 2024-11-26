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Ася Карпова
AI

Nvidia представила генератор аудио Fugatto, который создаёт звуки и озвучку по описанию

Когда сервис выпустят — неизвестно.

  • ИИ-модель Fugatto генерирует звуковые эффекты по текстовому описанию, например, может «заставить трубу лаять» или создать длинные меняющиеся звуки вроде «ливня с нарастающими раскатами грома».
Fugatto генерирует звук проезжающего поезда, который превращается в игру струнного оркестра. Здесь и далее источник: Nvidia
  • Также модель создаёт человеческие голоса с заданными акцентами и эмоциональной окраской. В промпте нужно прописать, какую фразу озвучить.
Fugatto генерирует «спокойный голос с американским акцентом» и меняет эмоцию, с которой произносится заданная фраза.
  • Fugatto можно использовать для редактирования аудиозаписей, например, чтобы изолировать вокал от музыки или добавить в трек звучание барабанов.
Fugatto отделяет голос исполнителя от общей звуковой дорожки
  • Может также может преобразовать звук одного инструмента в другой, например партию фортепиано в арию оперного певца.
  • Nvidia предлагает использовать Fugatto для быстрого создания «прототипа песни», экспериментируя с разными стилями и инструментами, для звуков в компьютерных играх или изменения акцента актёров в рекламных кампаниях для разных регионов.

Свои инструменты для преобразования аудио с помощью ИИ уже представили Stability AI, OpenAI, Google DeepMind, Adobe и ElevenLabs. Однако они не предусматривают создание «уникальных» звуков, которые, как заявляют разработчики, генерирует Fugatto.

#новости #nvidia

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21 комментарий
ellison9

а если сделать описание - доллар 110 то какой звук будет

5
2
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Твердыня

ААААА

4
2
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Запопу Кусь

Слушайте, ну если говорить серьёзно, то никого этот ваш доллар не интересует. Потому что мы не американцы. У нас рубли, а не доллары. 💁

Людям хочется просто спокойно пожить и умереть, в хорошем смысле этого слова. Так что оставьте их в покое. 💁

2
1
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ЯжПрограммист

Рвущихся пуканов людей которые утверждают что вот на этот раз точно всё рухнет и ничего не будет.

2
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Философ-мыслитель

Примерно такой

2
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Базз Лайтер

Не, ну прикол

1
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Krem-brulee

Нвидиа под шумок вперед всей it индустрии выходит, это просто гениально

1
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