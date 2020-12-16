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Полина Лааксо
AI

Не просто видеосервис: Zoom сменил позиционирование — теперь это компания со ставкой на ИИ

Из юридического названия Zoom Video Communications также убрали слово «видео».

  • Раньше оно «точно отражало» суть продуктов, которые выпускал Zoom, но теперь он занимается не только видеоконференциями. «Это разработчик современных решений для гибридной работы, у которого во главе угла — искусственный интеллект», — говорится в сообщении. По словам Zoom, чтобы не потерять актуальность в долгосрочной перспективе, компания должна опережать тренды.
  • «Сердце» продуктовой трансформации разработчика — его ИИ-ассистент AI Companion. Он конспектирует звонки и переписки, анализирует документы и отвечает на вопросы о содержимом, ищет данные в базах фирмы и в онлайне, а также генерирует тексты, идеи и изображения. Компания «верит», что в будущем клиенты смогут превратить его в своих «цифровых близнецов».
  • The Verge связывает перепозиционирование в том числе с тем, что бизнес возвращает сотрудников в офисы, где уже не нужны сервисы видеоконференций. А если и нужны, то их поставляют и Google, и Microsoft, и Slack, и многие другие крупные компании.
  • Cтавку на ИИ делает не только Zoom. Вопрос в том, сможет ли он соперничать с «бигтехом», у которого больше денег и партнёры в лице OpenAI и Anthropic. «Компании думают, что гендиректору достаточно сказать "ИИ", как акции тут же взлетят, но это не всегда срабатывает», — отмечают пользователи. По их мнению, Zoom просто не придумал, чем ещё удивить в своей видеонише.
Глава Zoom Эрик Юань. Источник фото: Zoom
Глава Zoom Эрик Юань. Источник фото: Zoom
  • В 2019 году Zoom вышел на биржу — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а его капитализация составляла $16,2 млрд. Компания «поднялась» в 2020-м на фоне пандемии, так что в мае того года капитализация превысила $50 млрд, а бумаги за год выросли на 689%.
  • В 2022 году сервис столкнулся с падением продаж и акций. Чтобы удержать клиентов на фоне конкуренции с корпорациями вроде Microsoft и Google, он начал выпускать сопутствующие продукты, среди которых — почта и календарь. Компания также сокращала сотрудников, которых агрессивно нанимала в период пандемии.

25 ноября 2024 года акции Zoom закрылись на отметке $89,03. На премаркете стоят по $82,78 за бумагу. Капитализация — $27,4 млрд.

Евгений Делюкин
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#zoom #новости

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16 комментариев
Евгений Бахарев

Если они не добавили возможность оставлять своего Аватара на созвонах, то зачем это всё

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shaev l.

Но сервис всё равно удобнейший
Правда он почему-то всегда при заходе в созвон включает мне камеру зачем-то

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THE DUDE

Это то приложение с отвратным нелогичным интерфейсом?

2
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Богдан Чудовский

Он самый)) Увы, зуму теперь можно только посочувствовать - безнадежно отстал, никакой ИИ его уже не спасет;)

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Денис

У меня чел купил домен zoom.su за 1000$ пиндосовских но не может перенести его, за санкций! Теперь требует бабло обратно 😡 когда данные в домене его 🤔

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Stas Sokolov

Продешевил ты, Денис.

2
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Покушай булочек

«Компании думают, что гендиректору достаточно сказать "ИИ", как акции тут же взлетят, но это не всегда срабатывает», — отмечают пользователи. По их мнению, Zoom просто не придумал, чем ещё удивить в своей видеонише.

народ не неабешь

1
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