Не просто видеосервис: Zoom сменил позиционирование — теперь это компания со ставкой на ИИ

Из юридического названия Zoom Video Communications также убрали слово «видео».Раньше оно «точно отражало» суть продуктов, которые выпускал Zoom, но теперь он занимается не только видеоконференциями. «Это разработчик современных решений для гибридной работы, у которого во главе угла — искусственный интеллект», — говорится в сообщении. По словам Zoom, чтобы не потерять актуальность в долгосрочной перспективе, компания должна опережать тренды.«Сердце» продуктовой трансформации разработчика — его ИИ-ассистент AI Companion. Он конспектирует звонки и переписки, анализирует документы и отвечает на вопросы о содержимом, ищет данные в базах фирмы и в онлайне, а также генерирует тексты, идеи и изображения. Компания «верит», что в будущем клиенты смогут превратить его в своих «цифровых близнецов».The Verge связывает перепозиционирование в том числе с тем, что бизнес возвращает сотрудников в офисы, где уже не нужны сервисы видеоконференций. А если и нужны, то их поставляют и Google, и Microsoft, и Slack, и многие другие крупные компании.Cтавку на ИИ делает не только Zoom. Вопрос в том, сможет ли он соперничать с «бигтехом», у которого больше денег и партнёры в лице OpenAI и Anthropic. «Компании думают, что гендиректору достаточно сказать "ИИ", как акции тут же взлетят, но это не всегда срабатывает», — отмечают пользователи. По их мнению, Zoom просто не придумал, чем ещё удивить в своей видеонише. Глава Zoom Эрик Юань. Источник фото: ZoomВ 2019 году Zoom вышел на биржу — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а его капитализация составляла $16,2 млрд. Компания «поднялась» в 2020-м на фоне пандемии, так что в мае того года капитализация превысила $50 млрд, а бумаги за год выросли на 689%.В 2022 году сервис столкнулся с падением продаж и акций. Чтобы удержать клиентов на фоне конкуренции с корпорациями вроде Microsoft и Google, он начал выпускать сопутствующие продукты, среди которых — почта и календарь. Компания также сокращала сотрудников, которых агрессивно нанимала в период пандемии.25 ноября 2024 года акции Zoom закрылись на отметке $89,03. На премаркете стоят по $82,78 за бумагу. Капитализация — $27,4 млрд.Евгений ДелюкинСервисы16.12.2020Стал синонимом видеосвязи за 2020 год: что помогло Zoom обогнать Microsoft и Cisco и сможет ли он удержать лидерство Рынок видеоконференций перенасыщен громкими именами — но каким-то образом именно Zoom стал индустриальным стандартом.#zoom #новости
Если они не добавили возможность оставлять своего Аватара на созвонах, то зачем это всё
Но сервис всё равно удобнейший
Правда он почему-то всегда при заходе в созвон включает мне камеру зачем-то
Это то приложение с отвратным нелогичным интерфейсом?
Он самый)) Увы, зуму теперь можно только посочувствовать - безнадежно отстал, никакой ИИ его уже не спасет;)
У меня чел купил домен zoom.su за 1000$ пиндосовских но не может перенести его, за санкций! Теперь требует бабло обратно 😡 когда данные в домене его 🤔
Продешевил ты, Денис.
«Компании думают, что гендиректору достаточно сказать "ИИ", как акции тут же взлетят, но это не всегда срабатывает», — отмечают пользователи. По их мнению, Zoom просто не придумал, чем ещё удивить в своей видеонише.
народ не неабешь