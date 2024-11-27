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Ася Карпова
AI

Uber начал продавать услуги по разметке данных для ИИ другим компаниям

Среди заказчиков — разработчик Pokemon Go и производитель беспилотных автомобилей.

  • Компания создала новое подразделение Scaled Solutions. Его сотрудники занимаются разметкой данных для обучения ИИ — маркировкой релевантных изображений, видео и текстов — на внутренней платформе Uber.
  • Внутренние задачи Scaled Solutions включают проверку карт и участие в локализации продуктов Uber для разных стран. Но теперь агрегатор такси также предлагает эти услуги стороннему бизнесу и ищет новых сотрудников в США, Индии, Канаде и Польше, пишет Bloomberg.
  • Заказчиками уже выступили разработчик игры Pokemon Go Niantic, владелец ИИ-генератора видео и изображений Luma AI и производитель беспилотных автомобилей Aurora Innovation. Последним команда Uber помогает маркировать объекты на дороге, например чтобы научить ИИ отличать пешеходов от машин.
Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Uber представила собственную платформу машинного обучения Michelangelo в 2017 году.

#новости #uber

44
11 комментариев
Запопу Кусь

Вообще это называется разметкой, а не маркировкой 💁‍♀️

3
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Sergey Takzhanov

Не не ошибки нет, все услуги проходят через честный знак

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Osmio

404-х с релокушниками запрягут за пару баксов, делов-то, они и так без прав бгггг

1
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High Stakes

Пара баксов? Так хорошие деньги.

1
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Валерий

Очень интересно и познавательно )

1
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Александр

кто бы спорил 🤣

1
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Тим

Я уж думал Честный знак в США запускают)))

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