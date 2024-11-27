Uber начал продавать услуги по разметке данных для ИИ другим компаниям

Среди заказчиков — разработчик Pokemon Go и производитель беспилотных автомобилей.Компания создала новое подразделение Scaled Solutions. Его сотрудники занимаются разметкой данных для обучения ИИ — маркировкой релевантных изображений, видео и текстов — на внутренней платформе Uber.Внутренние задачи Scaled Solutions включают проверку карт и участие в локализации продуктов Uber для разных стран. Но теперь агрегатор такси также предлагает эти услуги стороннему бизнесу и ищет новых сотрудников в США, Индии, Канаде и Польше, пишет Bloomberg.Заказчиками уже выступили разработчик игры Pokemon Go Niantic, владелец ИИ-генератора видео и изображений Luma AI и производитель беспилотных автомобилей Aurora Innovation. Последним команда Uber помогает маркировать объекты на дороге, например чтобы научить ИИ отличать пешеходов от машин.Источник: BloombergUber представила собственную платформу машинного обучения Michelangelo в 2017 году.#новости #uber
Вообще это называется разметкой, а не маркировкой 💁♀️
Не не ошибки нет, все услуги проходят через честный знак
404-х с релокушниками запрягут за пару баксов, делов-то, они и так без прав бгггг
Пара баксов? Так хорошие деньги.
Очень интересно и познавательно )
кто бы спорил 🤣
Я уж думал Честный знак в США запускают)))