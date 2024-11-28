Amazon разработала ИИ-модель, которая может находить фрагменты в видео — The Information

Так компания хочет снизить зависимость от Anthropic.Amazon разработала ИИ-модель, которая может обрабатывать видео и изображения, приводит Reuters сообщение The Information.По словам источников The Information, это позволит компании снизить зависимость от стартапа Anthropic, в который она вложила уже $8 млрд.Новая большая языковая модель (LLM) называется Olympus, она может распознавать содержимое изображений и видео. Это поможет искать в них отдельные фрагменты или кадры — например, в баскетбольном матче выделить эпизод с забрасыванием мяча в кольцо. Для этого нужно будет вводить текстовые запросы.Представить Olympus компания может уже на неделе со 2 декабря 2024 года — на ежегодной конференции AWS re:Invent, которая продлится со 2 по 6 декабря.#новости #amazon
По факту опять индусы будут?
ИИ сам себя скоро зациклит. Будет 99% контента сгенерированного ИИ, который на этом же контенте и будет обучаться. Получится ботнет в будущем)
Молодцы