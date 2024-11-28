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Евгения Евсеева
AI

Amazon разработала ИИ-модель, которая может находить фрагменты в видео — The Information

Так компания хочет снизить зависимость от Anthropic.

  • Amazon разработала ИИ-модель, которая может обрабатывать видео и изображения, приводит Reuters сообщение The Information.
  • По словам источников The Information, это позволит компании снизить зависимость от стартапа Anthropic, в который она вложила уже $8 млрд.
  • Новая большая языковая модель (LLM) называется Olympus, она может распознавать содержимое изображений и видео. Это поможет искать в них отдельные фрагменты или кадры — например, в баскетбольном матче выделить эпизод с забрасыванием мяча в кольцо. Для этого нужно будет вводить текстовые запросы.
  • Представить Olympus компания может уже на неделе со 2 декабря 2024 года — на ежегодной конференции AWS re:Invent, которая продлится со 2 по 6 декабря.

#новости #amazon

11
3 комментария
Степан Фадеев

По факту опять индусы будут?

1
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SegaBoy

ИИ сам себя скоро зациклит. Будет 99% контента сгенерированного ИИ, который на этом же контенте и будет обучаться. Получится ботнет в будущем)

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abubas//

Молодцы

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