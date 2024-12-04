Участники российского музыкального рынка предложили запретить монетизацию песен, сгенерированных ИИ

Они также не должны охраняться как объекты авторских или смежных прав.С такой идеей выступила «Национальная федерация музыкальной индустрии» (лейблы Black Star, Lotus Music и другие), пишет «Ъ» со ссылкой на обсуждение норм регулирования ИИ до 2030 года.В ассоциации считают, что авторским правом нужно защищать только те треки, что созданы «творческим трудом человека». А ежегодные потери исполнителей и «известных личностей» от незаконного использования их образов оценивают в 3,5 млрд рублей.В «Яндексе» и «Сбере» не согласны с этой позицией. В компаниях отметили: ИИ — лишь инструмент, который «позволяет человеку выражать творческий замысел». И пока что именно человек — заказчик и фактический создатель такой музыки, добавили в неназванном стриминге.Источник фото: zoon.ruВ ноябре 2023 года YouTube начал тестировать сервис для генерации коротких музыкальных фрагментов, которые имитируют стили известных музыкантов. Те согласились на участие в эксперименте.В июне 2024 года Sony Music, Universal Music и Warner Records подали в суд на стартапы Suno и Udio за нарушение авторских прав. Их обвинили в использовании музыки для обучения ИИ-моделей без разрешения.ИИ-инструменты для работы с аудио развивают многие участники рынка — Stability AI, OpenAI, Google DeepMind, Adobe, ElevenLabs, Nvidia, Meta (признана экстремистской в России и запрещена) и другие.Полина ЛааксоМедиа2 апрБолее 200 музыкантов и певцов призвали не разрабатывать ИИ-технологии, которые подрывают ценность человеческого труда И лишают авторов справедливой платы за работу.#нейросети #музыка #новости
В случае с лейблом Black Star защищать нужно не исполнителей, а слушателей. Услышал где-нибудь случайно трек Тимати и Крида и хоп, сразу получаешь купон с записью на осмотр отоларинголога, а если не случайно — то псхиатра.
Ни первого ни второго кстати в блекстаре уже давно нет
Оценивать уровень присутствия ИИ в композиции будет специальная комиссия в которую войдут священнослужитель, участковый и участник шоу "Фабрика Звезд"
Почему опять проигнорировали участников СВО?
Не подсказывай им!
А как же Алла Борисовна и Филипп Бедросович? 🤣🤣🤣🤣
Согласен со мнением Сбербанка и Яндекс - если мне нужна песня для моего проекта, я написал стихи и создал музыкальное оформление с помощью нового типа музыкального инструмента (которым тоже нужно уметь пользоваться)? то почему я не имею на это никаких прав и не могу монетизировать свой проект или часть его? Почему можно использовать музыку с помощью синтезатров, сэмплов, прочих искусственных вещей и коллекций звуков, а с ИИ творческий человек не имеет прав? Подгорает в одном месте у ребят?