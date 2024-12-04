Выходцы из Microsoft запустили ИИ-инструмент, который редактирует записи экрана и создаёт презентации цифровых продуктов

Стартап уже привлёк $4 млн от инвесторов. В сервис Lica можно загрузить скриншоты, записи экрана и файлы с закадровым голосом, выбрать стиль оформления, спокойную или энергичную музыку и тип подачи. Например, можно попросить «создать обучающее видео на языке поколения Z». ИИ автоматически создаёт переходы, эффекты и выбирает шрифт для подписей.В презентации компания показала, как сервис убирает лишние паузы и ненужные движения курсора в записи экрана, добавляет зум и меняет язык видео на французский, но звучание закадрового голоса не продемонстрировала.Источник: LicaLica может сделать подписи к презентации и субтитры на русском языке, но ИИ-модель не смогла озвучить текстовую подсказку и добавить голос за кадром во время теста редактора vc.ru.Скриншот vc.ruС помощью функции Voice agent на панели инструментов можно сгенерировать голос с определённым акцентом, тоном или «ноткой юмора», заявляют в компании.Подсказка: «Используй оживлённый голос представителя поколения Z». Скриншот vc.ruВ бесплатном плане Lica доступны генерация и редактирование десяти видео длиной до трёх минут в месяц. Подписка стоит $49 в месяц (чуть больше 5000 рублей по курсу ЦБ на 4 ноября 2024 года), она позволяет генерировать неограниченное количество десятиминутных видео.В ближайшие месяцы Lica планирует адаптировать ИИ-помощника для маркетинговых роликов, публикаций в социальных сетях и презентаций для инвесторов.Стартап привлёк $4 млн инвестиций от венчурной компании Accel, сообщества разработчиков South Park Commons, Village Global, основателя платформы разработки ПО Replit Амджада Масада и других.Lica основали в 2023 году бывший менеджер по Power Point и другим продуктам в Microsoft Прияа Калянараман и специалист по обработке данных и менеджер проектов Microsoft Пурванши Мехта.#новости #microsoft
Будущее наступило
"Нас тупило" пишется раздельно
На французском можно и не озвучивать, а так неплохо (-:
Пуркуа па, мон ами?
Прикольно, но наверно только для целевой группы, 5к в месяц вообще не дешево 🧐
Oh là là
Ларек Мороженное запустил свой ИИ который подсказывает движение языком для облизования эскимо