Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
AI
Маркетплейсы
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Spotify добавил в личные итоги года пользователей функцию генерации «подкастов» с помощью сервиса Google

Работает в некоторых странах.

  • Spotify добавил в раздел Wrapped 2024 с личными итогами года пользователей стриминга опцию генерации «подкастов» с помощью сервиса Google, который компания добавила в NotebookLM в сентябре 2024 года.
  • ИИ-ведущие расскажут о личной статистике прослушивания музыки и похвалят музыкальный вкус пользователя, пишет TechCrunch. «Подкаст» можно сохранить на устройстве или поделиться им в соцсетях.
  • Функция доступна для всех подписчиков на английском языке в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Ирландии и Швеции.
Источник: Spotify
Источник: Spotify

#новости #spotify

11
18 комментариев
Комментарий удалён модератором
Eddie II
3
Ответить
Andrey Vasilev

Так тут в редакции беженцы с tjournal и кого не взяли в Тинькофф журнал, о чем им еще писать?

2
Ответить
Vhabra

Ой, может поцеловать где у тебя болит

Ответить
Vlad Gr

Долго пользвался спотифай. Перешёл на Яндекс. Лучше в разы.

4
1
Ответить
Denkotovskiy

Может и лучше, только там нет них%я

12
Ответить
Kirill Kazakov

Только проблема в том, что там очень не хватает зарубежных треков, хоть и можно под фейковыми названиями отыскать, но это та ещё морока

3
Ответить