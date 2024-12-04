Spotify добавил в личные итоги года пользователей функцию генерации «подкастов» с помощью сервиса Google

Работает в некоторых странах.Spotify добавил в раздел Wrapped 2024 с личными итогами года пользователей стриминга опцию генерации «подкастов» с помощью сервиса Google, который компания добавила в NotebookLM в сентябре 2024 года.ИИ-ведущие расскажут о личной статистике прослушивания музыки и похвалят музыкальный вкус пользователя, пишет TechCrunch. «Подкаст» можно сохранить на устройстве или поделиться им в соцсетях.Функция доступна для всех подписчиков на английском языке в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Ирландии и Швеции.Источник: Spotify#новости #spotify
Так тут в редакции беженцы с tjournal и кого не взяли в Тинькофф журнал, о чем им еще писать?
Ой, может поцеловать где у тебя болит
Долго пользвался спотифай. Перешёл на Яндекс. Лучше в разы.
Может и лучше, только там нет них%я
Только проблема в том, что там очень не хватает зарубежных треков, хоть и можно под фейковыми названиями отыскать, но это та ещё морока