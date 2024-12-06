OpenAI обсуждает отказ от условия, по которому Microsoft лишится доступа к её технологиям, как только разработчик ChatGPT достигнет уровня AGI — FT

Это позволит Microsoft и дальше пользоваться технологиями и инвестировать в OpenAI. По условиям нынешнего соглашения между компаниями, Microsoft потеряет доступ к технологиям OpenAI, как только та создаст ИИ общего назначения (AGI) — который превзойдёт людей в выполнении любой интеллектуальной задачи.OpenAI сейчас стоит на пороге трансформации из некоммерческой организации в коммерческую структуру, из-за этого ей понадобятся дальнейшие «вливания» инвестиций, пишет Financial Times.Деньги нужны будут, чтобы конкурировать с фирмами вроде Google и Amazon. Поэтому компании обсуждают возможность убрать этот пункт из соглашений, говорят источники издания. Тогда, если стороны договорятся, Microsoft и дальше сможет пользоваться технологиями OpenAI и инвестировать в неё, отмечает FT.В переговорах также участвуют нынешние инвесторы OpenAI и её совет директоров. Окончательного решения нет, стороны обсуждают все возможные варианты.Изначально пункт об AGI включили в соглашение, чтобы «защитить» технологию от «неправомерного» коммерческого использования. Право заявить о достижении уровня AGI принадлежит совету директоров OpenAI, причём он сам решит, что будет им считаться.Артур ТомилкоAI18 окт«Партнёрство подвергается проверке реальностью»: NYT узнала о растущих противоречиях между OpenAI и Microsoft Первая требует всё больших ресурсов, вторая — беспокоится об усиливающейся зависимости от стартапа.#новости #openai #microsoft
Если ChatGPT (да и любая другая нейронка) достигнет уровня AGI, обсуждение лишения доступа к технологиям будет не самой главной проблемой.
Такие пункты самые интересные:
«Право заявить о достижении уровня AGI принадлежит совету директоров OpenAI, причём он сам решит, что будет им считаться.»
При таком подходе можно заявить о достижении AGI в любой момент или не сообщать, продолжая получать инвестиции от MS 😏
Вот что $ делает с изначальными принципами.
На мой взгляд, это разумное решение. Если Microsoft продолжит инвестировать в OpenAI, это поможет быстрее развивать технологии. Главное, чтобы условия соглашения не угрожали безопасности ИИ.