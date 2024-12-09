Сотрудник Yandex Research разработал сервис для запуска большой языковой модели Llama 3.1 «на обычном компьютере»

Он работает на основе методов сжатия, которые позволяют уменьшить модель в несколько раз. Исследователь из научного отдела «Яндекса» Владимир Малиновский разработал сервис, который позволяет запустить большую языковую модель с 8 млрд параметров «на обычном компьютере или смартфоне» через браузер, рассказали в компании. Исходный код проекта опубликован на GitHub.Протестировать сервис можно на специальной странице. При запуске на устройство пользователя загружается модель Llama 3.1-8B, размер которой уменьшен в восемь раз, до 2,5 ГБ. После этого её можно использовать без подключения к интернету.Скорость работы модели зависит от производительности устройства. Например, на MacBook Pro с процессором M1 она составит около 3-4 символов в секунду. Программа написана на языке Rust с помощью технологии WebAssembly, позволяющей запускать проект на любом языке внутри браузера.Сервис использует методы сжатия языковых моделей, которые учёные Yandex Research разработали вместе с исследователями из Института науки и технологий Австрии (ISTA) и Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии (KAUST). Разработку представили летом 2024 года. Она включает два инструмента. Первый сжимает модель до восьми раз, чтобы её можно было запустить, например, на одном графическом процессоре вместо четырёх. Второй исправляет ошибки, возникшие в процессе сжатия, чтобы сохранить качество ответов нейросети.#новости #яндекс
Думаю, где-то через час мучительно родится рассказ.
Напишет «пук»
Llama 3.1-8B в браузере:
А это шикарные новости
ollama гоняет 7-8b llama 3.1 на 8gb m1 почти без проблем.
гугловая модель для хрома тоже знимает 2гб
Хотя погодите... 8b - это же не такая уж большая модель.
Я на ноуте 13b давно запускаю... на RTX 3060 8gb.
Новость по прежнему шикарна, но я буду ждать когда другие модели можно будет сжать до сингулярности.
Меня из доступных нейронок очень интересует DeepSeek и Mistral. На остальные пофиг.
Пегий Дудочник ента ты??!?