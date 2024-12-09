Сотрудник Yandex Research разработал сервис для запуска большой языковой модели Llama 3.1 «на обычном компьютере»

Сервис использует методы сжатия языковых моделей, которые учёные Yandex Research разработали вместе с исследователями из Института науки и технологий Австрии (ISTA) и Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии (KAUST).

Разработку представили летом 2024 года. Она включает два инструмента. Первый сжимает модель до восьми раз, чтобы её можно было запустить, например, на одном графическом процессоре вместо четырёх. Второй исправляет ошибки, возникшие в процессе сжатия, чтобы сохранить качество ответов нейросети.