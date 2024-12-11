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vc.ru
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Таня Боброва
AI

На Госуслугах начали тестировать «GPT-версию» робота-помощника «Макса»

Он стал точнее отвечать на вопросы и получил обновлённый внешний вид.

  • Обновлённый «Макс» использует две российские большие языковые модели на «конкурентной основе», рассказали в Минцифры. Пока это бета-версия.
  • По словам ведомства, помощник теперь даёт более точные ответы «без лишней информации», умеет отвечать на сложные вопросы, давать пошаговые инструкции под конкретные запросы, учитывать контекст и использовать для ответа «не только диалоговые навыки, но и контент из описания услуг».
  • Для ответа «Макс» использует базу знаний Госуслуг, а доработанный поиск отбирает наиболее подходящие варианты ответов. Дизайн помощника тоже обновили: его облик выбирали из более чем 50 вариантов от «лучших дизайн-студий России».
  • Чтобы протестировать обновлённую версию, нужно авторизоваться на Госуслугах, затем зайти в диалог с помощником и нажать на переключатель вверху экрана. Нужна последняя версия мобильного приложения.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В феврале 2024 года Минцифры сообщало, что планирует начать использовать «GPT на Госуслугах» для консультации пользователей в 2024 году, а в июне — что ведёт закрытые тесты двух разработок — «и “Яндекса”, и “Сбера”».
Обновлённый «Макс». Источник: Минцифры 

#новости #госуслуги

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79 комментариев
Камиль Харисян

Несите нового

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Programmer

Цели СВО денацификация, борьба с нацизмом, отвечу если не знали

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1
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Sergey Folps

Тренировали на языковой модели Пескова, незнаю, наверное, не комментируем

5
2
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Vitaly Tolstykh

Про площадь Тяньаньмэнь спроси)

1
1
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Кружочек

ну сейчас, финансирование выделят

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Mari

Дмитрий Анатольевич негодует)

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Алекс

Вопросы которые волнуют каждого гражданина?

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