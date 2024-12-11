На Госуслугах начали тестировать «GPT-версию» робота-помощника «Макса»

Он стал точнее отвечать на вопросы и получил обновлённый внешний вид.Обновлённый «Макс» использует две российские большие языковые модели на «конкурентной основе», рассказали в Минцифры. Пока это бета-версия.По словам ведомства, помощник теперь даёт более точные ответы «без лишней информации», умеет отвечать на сложные вопросы, давать пошаговые инструкции под конкретные запросы, учитывать контекст и использовать для ответа «не только диалоговые навыки, но и контент из описания услуг».Для ответа «Макс» использует базу знаний Госуслуг, а доработанный поиск отбирает наиболее подходящие варианты ответов. Дизайн помощника тоже обновили: его облик выбирали из более чем 50 вариантов от «лучших дизайн-студий России».Чтобы протестировать обновлённую версию, нужно авторизоваться на Госуслугах, затем зайти в диалог с помощником и нажать на переключатель вверху экрана. Нужна последняя версия мобильного приложения.Скриншот vc.ruВ феврале 2024 года Минцифры сообщало, что планирует начать использовать «GPT на Госуслугах» для консультации пользователей в 2024 году, а в июне — что ведёт закрытые тесты двух разработок — «и “Яндекса”, и “Сбера”».Обновлённый «Макс». Источник: Минцифры #новости #госуслуги
Несите нового
Цели СВО денацификация, борьба с нацизмом, отвечу если не знали
Тренировали на языковой модели Пескова, незнаю, наверное, не комментируем
Про площадь Тяньаньмэнь спроси)
ну сейчас, финансирование выделят
Дмитрий Анатольевич негодует)
Вопросы которые волнуют каждого гражданина?