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Ася Карпова
AI

Krea AI добавила инструменты «умного» редактирования фотографий Flux в свой ИИ-сервис

Доступно бесплатно с ограничением числа генераций.

Источник: Krea AI
  • Есть инструмент для генерации нового объекта в выделенной области по текстовому описанию, дорисовка изображения по его фрагменту и перемещение выбранного объекта с помощью «умного» выделения.
Инструмент Add Image для расширения фотографии. Скриншот vc.ru
Дополненная фотография
Инструмент Cut Objects для «умного» выделения. Скриншот vc.ru
Инструмент Cut Objects для «умного» выделения. Скриншот vc.ru
Инструмент Change Region для генерации новых объектов на фото по описанию. Запрос: «Нарисуй мужчину на крыше». Скриншот vc.ru
Результат
  • Один из пользователей поделился дополненной фотографией Илона Маска.
Источник: Luci Pars
Krea AI добавила инструменты «умного» редактирования фотографий Flux в свой ИИ-сервис
  • 21 ноября 2024 года эти и другие инструменты представили разработчики модели для генерации изображений Flux. Они доступны через API в версии Flux.1 Рro (генерация одного изображения стоит около 6 рублей по курсу ЦБ на 12 декабря 2024 года), а также в деморежиме на Hugging Face и GitHub.
  • Krea AI — универсальный ИИ-сервис, в котором можно создавать изображения с помощью Flux и генерировать видео: доступны модели Hailuo, Luma, Runway и Kling.
  • Бесплатно дают ограниченное число генераций в день и «ограниченный доступ к инструментам Krea». Минимальная ежемесячная стоимость подписки $8 в месяц (около 800 рублей по курсу ЦБ на 12 декабря 2024 года). По ней можно создавать 720 изображений с помощью Flux в месяц, есть разрешение на коммерческое использование.
Валерия Ильина
AI
Как пользоваться Krea AI, мультитулом для генерации изображений и видео

Если нужна нейросеть, которая умеет почти всё.

#новости #ии #flux

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12 комментариев
Тарасова Мирослава

Креативных людей стало больше. Теперь можно не только дорисовывать Луну на фотографии

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Z. Stolbov

Мы всё дальше от Бога

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Аналитикантроп

Все эти фишки я ещё год назад клепал в Stable Diffusion. Это точно новость последних дней?

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Мелисса

Год назад? У вас есть машина времени?

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петр мошин

Так уже во многих редакторах есть эта фича
Ничего необычного

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Макгаффин

Адоб все еще лучше

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Михаил Колмаков

Да, функции классные, но ограничение на количество генераций в день — это как раз то, что сразу убивает желание пользоваться этим. Либо платите, либо терпите..так себе конечно

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