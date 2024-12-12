Krea AI добавила инструменты «умного» редактирования фотографий Flux в свой ИИ-сервис

Доступно бесплатно с ограничением числа генераций.Источник: Krea AIЕсть инструмент для генерации нового объекта в выделенной области по текстовому описанию, дорисовка изображения по его фрагменту и перемещение выбранного объекта с помощью «умного» выделения.Инструмент Cut Objects для «умного» выделения. Скриншот vc.ruОдин из пользователей поделился дополненной фотографией Илона Маска.21 ноября 2024 года эти и другие инструменты представили разработчики модели для генерации изображений Flux. Они доступны через API в версии Flux.1 Рro (генерация одного изображения стоит около 6 рублей по курсу ЦБ на 12 декабря 2024 года), а также в деморежиме на Hugging Face и GitHub.Krea AI — универсальный ИИ-сервис, в котором можно создавать изображения с помощью Flux и генерировать видео: доступны модели Hailuo, Luma, Runway и Kling.Бесплатно дают ограниченное число генераций в день и «ограниченный доступ к инструментам Krea». Минимальная ежемесячная стоимость подписки $8 в месяц (около 800 рублей по курсу ЦБ на 12 декабря 2024 года). По ней можно создавать 720 изображений с помощью Flux в месяц, есть разрешение на коммерческое использование.Валерия ИльинаAI9 октКак пользоваться Krea AI, мультитулом для генерации изображений и видео Если нужна нейросеть, которая умеет почти всё.#новости #ии #flux
Креативных людей стало больше. Теперь можно не только дорисовывать Луну на фотографии
Мы всё дальше от Бога
Все эти фишки я ещё год назад клепал в Stable Diffusion. Это точно новость последних дней?
Год назад? У вас есть машина времени?
Так уже во многих редакторах есть эта фича
Ничего необычного
Адоб все еще лучше
Да, функции классные, но ограничение на количество генераций в день — это как раз то, что сразу убивает желание пользоваться этим. Либо платите, либо терпите..так себе конечно