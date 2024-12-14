OpenAI заявила, что её сооснователь Илон Маск сам выступал за переход к коммерческой структуре управления

А теперь почему-то судится с компанией, требуя не допустить таких изменений.OpenAI опубликовала «хронологию событий» с переписками, в которой подчеркнула: она уважает успехи Маска и благодарна за его вклад, но конкурировать нужно на «рынке», а не в суде.2015 год: регистрация OpenAIПредприниматель предлагал нынешнему главе компании Сэму Альтману зарегистрировать основную структуру как корпорацию типа С (больше подходит для привлечения инвестиций), а некоммерческую — НКО — запустить «параллельно». Но выбор сделали в пользу НКО.2017 год: OpenAI осознала острую потребность в деньгах на вычислительные ресурсыМаск сообщил о необходимости поискать «наименее затратные способы» обеспечить компанию ресурсами, чтобы не тормозить развитие. Говоря об ИИ-отделе Google DeepMind, он подчеркнул: лучше переоценить конкурентов, чем недооценить. Рассуждая о Китае, допустил, что «там сделают всё, чтобы заполучить то, что разработает [OpenAI]», поэтому, «возможно, стоит сменить курс».Сооснователь Грег Брокман согласился с последним выводом, но когда дошло до дела, Маск захотел получить контроль в бизнесе и место гендиректора.С помощью своего финансового помощника Джареда Бёрчалла Маск даже успел зарегистрировать «коммерческую общественно полезную корпорацию» — Open Artificial Intelligence Technologies. Но сооснователи отказались от условий: контроль в руках одного человека противоречил миссии OpenAI.Регистрация Open Artificial Intelligence Technologies2018 год: Илон Маск покинул OpenAIЧерез несколько месяцев после провальных переговоров Маск предложил присоединить OpenAI к Tesla, пообещав бюджет в $1 млрд на старте, а дальше ещё больше. Сооснователи отклонили предложение.Позже предприниматель заявил: без срочных и радикальных мер вероятность, что OpenAI сможет соперничать с Google DeepMind, «равна 0%». В феврале того же года Маск покинул компанию.В декабре Альтман рассказал ему о планах перейти с ресурсов Google на Microsoft и обеспечить OpenAI инвестиции на долгий срок. Тот признал: «Звучит хорошо».2019 год: OpenAI запустила коммерческое подразделениеКоммерческой OpenAI LP управляет совет директоров НКО. Она предусматривает возможность получать лишь ограниченную стократную прибыль от инвестиций. Маску якобы предлагали долю, причём не раз, но тот отказался.Евгений ДелюкинБудущее21.02.2020От дружелюбного ИИ к монетизации и одержимости имиджем: почему бывший стартап Илона Маска OpenAI предал свои идеалы Компания хотела стать первой в создании безопасного искусственного интеллекта и выбрала закрытый и коммерческий путь вместо прозрачности и объединения усилий с другими разработчиками. Своё недоверие проекту высказал Илон Маск.В 2023 году, чтобы поконкурировать с OpenAI, Маск учредил xAI. У неё есть чат-бот Grok.В марте 2024 года он подал иск к OpenAI и Альтману и Брокману, так как те якобы пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества», выпуская модели с закрытым кодом и превращаясь в «дочку» Microsoft.OpenAI во внутренней рассылке предположила, что Маск жалеет о выходе из бизнеса, обвинила его в лицемерии и «историческом ревизионизме» и попросила отклонить иск. Маск отозвал его сам, но в августе снова пошёл в суд, а в декабре попросил остановить переход OpenAI к коммерческой модели.Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: Yahoo Finance#новости #openai
Вы не понимаете - это другое!
Ты на Маска давай не пищи
Жаба и гадюка
💤💤💤пока спячка 👩🏼🔧🥰🦉
No monets at all 🪙🌐🍎👁🍏✨
Сегодня 14.12.24 … а вы о чем?
Мой Сочи 20 февраля 2022