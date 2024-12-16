Meta* начала тестировать функцию перевода в реальном времени в «умных» очках Ray-Ban

А ещё добавила Shazam.Источник: The VergeMeta* добавила три ИИ-функции в «умные» очки Ray-Ban: Live AI, перевод в реальном времени и Shazam. Первые две доступны участникам программы раннего доступа, третья — всем пользователям в США и Канаде, пишет The Verge.С помощью Live AI пользователи могут «более естественно» общаться с ИИ-помощником, поскольку он «видит» окружающую обстановку. В теории, пишет издание, находясь в магазине, можно попросить помощника подсказать, что можно приготовить из просматриваемых продуктов. По словам компании, опция доступна до 30 минут за раз при полной зарядке устройства.Перевод в реальном времени доступен для английского, испанского, французского и итальянского. Перевод можно слушать через очки или посмотреть в смартфоне. Пользователю нужно заранее загрузить языковые пары и указать, на каком языке говорит он, а на каком — собеседник.Shazam позволяет находить песни, которые звучат. Для этого нужно спрость: «Meta*, что это за песня?».Марк Цукерберг анонсировал функцию перевода в реальном времени на конференции Meta* Connect в сентябре 2024 годаПервые «умные» очки Meta* выпустила в 2021 году, а в 2023-м представила обновлённую модель с возможностью вести прямые трансляции. В сентябре 2024-го компания представила прототип очков дополненной реальности Orion — первый «полностью работающий», но пока не готовый для массового производства.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta
Учитывая, что мои глаза и так всегда заняты поиском кнопки на телефоне, теперь у меня будет ещё один гаджет, который будет мне мешать общаться с реальным миром
теперь хотя бы будет причина не смотреть в глаза людям
Когда уже изобретают очки для общения с самим собой, чтобы хотя бы внутренний монолог не терялся?
у меня есть очки рейбен, как обновить прошивку? в моей пока только защита от солнечного света
Лично мне такие очки нравятся, в целом тенденция развития ИИ. Эти очки компактные, неплохо смотрятся, но важно то, что у них реально большой функционал. При правильном использовании они будут действительно полезными и сэкономят много времени
Функция перевода в реальном времени и Shazam — это интересное сочетание, но всё равно остаётся ощущение, что это скорее штука для удобства, чем нечто, что кардинально изменит повседневную жизнь.
Еще одна гаджетная новинка)) Переводчик в очках - это конечно прикольно, но не уверена, что буду часто пользоваться. А вот батарейка, наверное быстро садится, судя по времени работы.