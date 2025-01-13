Великобритания создаст «зоны роста» для ИИ-технологий и увеличит вычислительные мощности для них в 20 раз

И изучит возможность питать центры обработки данных (ЦОД) с помощью ядерной энергии. Великобритания представила план по развитию ИИ — всего в нём 50 рекомендаций. Согласно документу, в стране уже используется ИИ, но Великобритания хочет стать «лидером» в отрасли: то есть вносить изменения, а не просто принимать их.Великобритания планирует создать «зоны роста» для строительства ЦОД для обучения ИИ: специальные территории, где будет действовать упрощённый режим согласования строительства и доступа к электросетям. Кроме того, зоны станут «испытательным полигоном»: на нём опробуют использование термоядерного синтеза для питания ЦОД.Первая из таких зон расположится в Калхэме, где находится Управление по атомной энергии Великобритании.План предполагает также увеличение в 20 раз вычислительных мощностей государственных ЦОД к 2030 году, создание национальной библиотеки данных и формирование команды для выявления новых возможностей по внедрению ИИ.Помимо этого, правительство собирается создать специальный энергетический совет по ИИ, который возглавят министры по науке и энергетике. Он будет изучать потребности ЦОД и возникающие у них проблемы, а также возможность обеспечить им питание с помощью малых модульных реакторов.#новости #великобритания #ии
Великобритания лидером роста разве что по завозу пакистанских насильников может стать в ее текущем состоянии
ну ладно вам, они умеют делать пылесосы и фены мирового уровня, как минимум)
Звучит, как авторитетное мнение.
А какое у нее текущее состояние?
Вообще непонятен коммент
ну вот опять 2030
Мы дождемся!!
Не только у нас этот год будет великим