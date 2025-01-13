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Евгения Евсеева
AI

Великобритания создаст «зоны роста» для ИИ-технологий и увеличит вычислительные мощности для них в 20 раз

И изучит возможность питать центры обработки данных (ЦОД) с помощью ядерной энергии.

  • Великобритания представила план по развитию ИИ — всего в нём 50 рекомендаций. Согласно документу, в стране уже используется ИИ, но Великобритания хочет стать «лидером» в отрасли: то есть вносить изменения, а не просто принимать их.
  • Великобритания планирует создать «зоны роста» для строительства ЦОД для обучения ИИ: специальные территории, где будет действовать упрощённый режим согласования строительства и доступа к электросетям. Кроме того, зоны станут «испытательным полигоном»: на нём опробуют использование термоядерного синтеза для питания ЦОД.
  • Первая из таких зон расположится в Калхэме, где находится Управление по атомной энергии Великобритании.
  • План предполагает также увеличение в 20 раз вычислительных мощностей государственных ЦОД к 2030 году, создание национальной библиотеки данных и формирование команды для выявления новых возможностей по внедрению ИИ.
  • Помимо этого, правительство собирается создать специальный энергетический совет по ИИ, который возглавят министры по науке и энергетике. Он будет изучать потребности ЦОД и возникающие у них проблемы, а также возможность обеспечить им питание с помощью малых модульных реакторов.

#новости #великобритания #ии

66
22
22
35 комментариев
Евгений

Великобритания лидером роста разве что по завозу пакистанских насильников может стать в ее текущем состоянии

12
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Timur e la squadra

ну ладно вам, они умеют делать пылесосы и фены мирового уровня, как минимум)

1
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ondefeat

Звучит, как авторитетное мнение.
А какое у нее текущее состояние?

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Артур Каримов

Вообще непонятен коммент

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Сергей Д.

ну вот опять 2030

4
1
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Артур Каримов

Мы дождемся!!

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Борис

Не только у нас этот год будет великим

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