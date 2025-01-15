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Ася Карпова
AI

Hailuo AI выпустила языковую модель MiniMax-01, которая обрабатывает до 4 млн токенов

Это примерно в 30 раз больше, чем GPT-4o.

  • Компания представила базовую языковую модель MiniMax-Text-01, которая принимает и выдаёт до 4 млн токенов*. Для сравнения: GPT-4o обрабатывает 128 тысяч токенов. Также добавили модель для анализа фотографий MiniMax-VL-0.
  • Чат-бот понимает русскоязычные запросы, изображения с текстом на русском языке и длинные PDF-файлы. Кнопка для поиска данных в интернете есть, но функция пока не работает. При нажатии на кнопку нейросеть отвечает: «На данный момент у меня нет информации, так как мои данные не обновляются в реальном времени».

*Токены — смысловые отрывки или часто встречающиеся последовательности символов, характерные для естественного языка. В зависимости от задачи ИИ-модель может делить запрос на токены в виде отдельных символов, слогов или слов с пробелами и знаками препинания.

Модель распознаёт текст PDF-файла и отвечает на русском языке. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftips_ai%2F3827&postId=1755697" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Tips AI</a>
Модель распознаёт текст PDF-файла и отвечает на русском языке. Источник: Tips AI
Модель распознала данные задачи с фотографии на русском языке, но решила её неверно. Ответ модели: 450 м. Верный ответ: 250 м. Скриншот vc.ru
Модель распознала данные задачи с фотографии на русском языке, но решила её неверно. Ответ модели: 450 м. Верный ответ: 250 м. Скриншот vc.ru
  • У моделей открытый исходный код. Компания предлагает разработчикам использовать его для создания своих ИИ-агентов с поддержкой длинного контекста в разговоре.
  • Чат-бот доступен на сайте бесплатно. Работа через API стоит $0,2 за 1 млн входных токенов (около 20 рублей по курсу ЦБ на 15 января 2025 года) и $1,1 (около 113 рублей) за 1 млн выходных.

#новости #minimax

44
11
22 комментария
d3n.z3l

Кто нибудь запилите Huylo AI

8
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Шалтай Болтай

Пока можно довольствоваться НейроЖириновским

4
1
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Камиль Харисян

На замену банкетному?

1
1
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Драка вегетарианца с людоедом

Модель распознала данные задачи с фотографии на русском языке, но решила её неверно.Я искренне обожаю весь этот движ вокруг нейросетей.
Ведущие компании по всему миру тратят миллиарды долларов и бросают лучшие умы мира для того, чтобы создать компьютер, который не умеет считать. Это просто потрясающе.

7
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unknown

Максимально клоунский комментарий. «Вы находитесь здесь». Пару лет назад все ржали над тем, что модель два слова связать не может, потом - что изображение не может нарисовать, потом над видео смеялись. Она завтра решит эту же задачу идеально, а послезавтра буднт решать задачи, которые человек решить не мог до этого в принципе. Прогресс идет, а вы все ржете.

6
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Бинарный Ёж

То есть как средний человек.

1
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Вадим Д.

Ну классно же! А вот фраза
Кнопка для поиска данных в интернете есть, но функция пока не работаетописывает принцип работы чебурнета. Это не классно.

2
1
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