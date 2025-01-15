Hailuo AI выпустила языковую модель MiniMax-01, которая обрабатывает до 4 млн токенов

*Токены — смысловые отрывки или часто встречающиеся последовательности символов, характерные для естественного языка. В зависимости от задачи ИИ-модель может делить запрос на токены в виде отдельных символов, слогов или слов с пробелами и знаками препинания.
Кто нибудь запилите Huylo AI
Пока можно довольствоваться НейроЖириновским
На замену банкетному?
Модель распознала данные задачи с фотографии на русском языке, но решила её неверно.Я искренне обожаю весь этот движ вокруг нейросетей.
Ведущие компании по всему миру тратят миллиарды долларов и бросают лучшие умы мира для того, чтобы создать компьютер, который не умеет считать. Это просто потрясающе.
Максимально клоунский комментарий. «Вы находитесь здесь». Пару лет назад все ржали над тем, что модель два слова связать не может, потом - что изображение не может нарисовать, потом над видео смеялись. Она завтра решит эту же задачу идеально, а послезавтра буднт решать задачи, которые человек решить не мог до этого в принципе. Прогресс идет, а вы все ржете.
То есть как средний человек.
Ну классно же! А вот фраза
Кнопка для поиска данных в интернете есть, но функция пока не работаетописывает принцип работы чебурнета. Это не классно.