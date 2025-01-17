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Ася Карпова
AI

Krea AI выпустила бесплатную функцию преобразования изображений в 3D-объекты — их можно вращать и вписывать в фотографии

Пользователи добавляют мебель в интерьеры и делают постеры с автомобилями.

Источник: Krea AI
Функция Real time для добавления 3D-объектов на фотографии. Скриншот vc.ru
Функция Real time для добавления 3D-объектов на фотографии. Скриншот vc.ru
  • Далее можно изменить фон, загрузить или сгенерировать изображение и преобразовать его в трёхмерный объект с помощью инструментов из контекстного меню.
  • В левом окне пользователь работает с объектами, а в правом отображается результат, улучшенный нейросетью.
Инструменты, чтобы убрать фон и перевести изображение в 3D, появляются после нажатия правой кнопкой мыши. Источник: Olivia Moore 
  • Кнопки на панели слева позволяют добавлять фигуры, рисовать кистью, менять фон, загружать фотографии с устройства или генерировать новые по текстовому описанию.
Пользователь добавляет фигуру и генерирует текстуру Луны. Источник: Olivio Sarikas
Пользователь вписывает изображение дивана в интерьер. Источник: Justine Moore
  • В бесплатном плане Krea AI есть ограничения на использование ИИ-инструментов в день. Процент израсходованных вычислений отображается в правом верхнем углу сайта. Стоимость платной подписки начинается от $10 в месяц (около 1000 рублей по курсу ЦБ на 17 января 2025 года).
Ася Карпова
AI
Krea AI добавила инструменты «умного» редактирования фотографий Flux в свой ИИ-сервис

Доступно бесплатно с ограничением числа генераций.

#новости #3d #kreaai

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11
21 комментарий
Parenek

А когда то не было нейросетей..

9
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НЕплатный акк

Я такое делал в 79м масками...
Ты бы видел эмоции тех, кто смотрел!
Вот тогда это было ЧУДО!

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Вадим Д.

Ну это круть.

5
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Ro

Круто, но кэс за игрушку дороговато ..

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Uncle Gluk

Ну почему же.. Теперь можно вписать любого "Васю" в нужную обстановку и закинуть в медиа подав как факт. Для желтой прессы и других любителей острого, это прям инструмент!

4
1
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Олег

Ну так можно и не только как игрушку использовать же

1
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hustlerovich

Так это не для СНГ бичей

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