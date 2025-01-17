Krea AI выпустила бесплатную функцию преобразования изображений в 3D-объекты — их можно вращать и вписывать в фотографии

Пользователи добавляют мебель в интерьеры и делают постеры с автомобилями.Источник: Krea AIЧтобы воспользоваться инструментом, нужно перейти в раздел Generate на сайте ИИ-сервиса и выбрать функцию Real time.Функция Real time для добавления 3D-объектов на фотографии. Скриншот vc.ruДалее можно изменить фон, загрузить или сгенерировать изображение и преобразовать его в трёхмерный объект с помощью инструментов из контекстного меню.В левом окне пользователь работает с объектами, а в правом отображается результат, улучшенный нейросетью.Инструменты, чтобы убрать фон и перевести изображение в 3D, появляются после нажатия правой кнопкой мыши. Источник: Olivia Moore Кнопки на панели слева позволяют добавлять фигуры, рисовать кистью, менять фон, загружать фотографии с устройства или генерировать новые по текстовому описанию.Пользователь добавляет фигуру и генерирует текстуру Луны. Источник: Olivio SarikasПользователь вписывает изображение дивана в интерьер. Источник: Justine MooreВ бесплатном плане Krea AI есть ограничения на использование ИИ-инструментов в день. Процент израсходованных вычислений отображается в правом верхнем углу сайта. Стоимость платной подписки начинается от $10 в месяц (около 1000 рублей по курсу ЦБ на 17 января 2025 года).Ася КарповаAI12.12.2024Krea AI добавила инструменты «умного» редактирования фотографий Flux в свой ИИ-сервис Доступно бесплатно с ограничением числа генераций.#новости #3d #kreaai
А когда то не было нейросетей..
Я такое делал в 79м масками...
Ты бы видел эмоции тех, кто смотрел!
Вот тогда это было ЧУДО!
Ну это круть.
Круто, но кэс за игрушку дороговато ..
Ну почему же.. Теперь можно вписать любого "Васю" в нужную обстановку и закинуть в медиа подав как факт. Для желтой прессы и других любителей острого, это прям инструмент!
Ну так можно и не только как игрушку использовать же
Так это не для СНГ бичей