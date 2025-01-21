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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Китайская Tencent представила бесплатный генератор 3D-моделей Hunyuan 3D 2.0

Он создаёт формы и текстуры по текстовому описанию или из изображений.

Генерация основы 3D-модели с помощью Hunyuan 3D-DiT из изображения в демоверсии. Источник: vc.ru
  • Сервис работает на основе двух ИИ-моделей: 3D-DiT создаёт формы объектов, а 3D-Paint — текстуры «высокого разрешения» для сгенерированных или созданных вручную основ.
Генерация текстур с помощью Hunyuan 3D-Paint. Источник: Tiezhen Wang 
  • Разработчики также выпустили редактор 3D-Studio, с помощью которого можно настраивать свет, цвет и текстуру генераций, а также анимировать созданные модели.
Анимация 3D-модели в Hunyuan 3D-Studio. Источник: Guizang.ai
  • Демоверсия с моделями для создания основ и текстур доступна на Hugging Face. Из-за очереди она может работать с перебоями.
  • Полная версия и лаборатория для редактирования 3D-Studio доступны бесплатно на сайте Hunyuan. Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь китайский номер телефона или получить виртуальный через сторонние сервисы.
 Интерфейс сайта Hunyuan. Источник: Yicai 
  • 4 декабря 2024 года китайская компания Tencent представила генератор видео Hunyuan, который «превосходит» модели Runway Gen-3 и Luma 1.6. Им можно воспользоваться в ИИ-сервисах Mage и Krea.

#новости #ии

24
8
42 комментария
Мимо проходивший

Самый продвинутый на данный момент. Профессиональный. 1200$ в месяц подписка.
https://www.kaedim3d.com/

www.kaedim3d.com
Kaedim | AI-powered Art Outsourcing
4
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Artem

учитывая сколько времени занимает, сдается мне ребята просто сами руками пилят, и приписали AI что бы продавался сервис
нет там никакой генерации

1
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Вадим Д.

Ну крутотень!
Штатам с их планом превосходства в области ИИ, похоже, отведено второе место.

1
1
1
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Мне больше понравилось название! Hunyuan даже в России звонко звучит

3
1
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Мимо проходивший

Крутотень вот https://www.kaedim3d.com/

www.kaedim3d.com
Kaedim | AI-powered Art Outsourcing
1
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Error-min

Да у них есть подобные сервисы

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Аделя Замилова

Ищу того, кто может сделать мне 3д модели люстр

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