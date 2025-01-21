Китайская Tencent представила бесплатный генератор 3D-моделей Hunyuan 3D 2.0

Он создаёт формы и текстуры по текстовому описанию или из изображений.Генерация основы 3D-модели с помощью Hunyuan 3D-DiT из изображения в демоверсии. Источник: vc.ruСервис работает на основе двух ИИ-моделей: 3D-DiT создаёт формы объектов, а 3D-Paint — текстуры «высокого разрешения» для сгенерированных или созданных вручную основ.Генерация текстур с помощью Hunyuan 3D-Paint. Источник: Tiezhen Wang Разработчики также выпустили редактор 3D-Studio, с помощью которого можно настраивать свет, цвет и текстуру генераций, а также анимировать созданные модели.Анимация 3D-модели в Hunyuan 3D-Studio. Источник: Guizang.aiДемоверсия с моделями для создания основ и текстур доступна на Hugging Face. Из-за очереди она может работать с перебоями.Полная версия и лаборатория для редактирования 3D-Studio доступны бесплатно на сайте Hunyuan. Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь китайский номер телефона или получить виртуальный через сторонние сервисы. Интерфейс сайта Hunyuan. Источник: Yicai 4 декабря 2024 года китайская компания Tencent представила генератор видео Hunyuan, который «превосходит» модели Runway Gen-3 и Luma 1.6. Им можно воспользоваться в ИИ-сервисах Mage и Krea.#новости #ии
Самый продвинутый на данный момент. Профессиональный. 1200$ в месяц подписка.
https://www.kaedim3d.com/
учитывая сколько времени занимает, сдается мне ребята просто сами руками пилят, и приписали AI что бы продавался сервис
нет там никакой генерации
Ну крутотень!
Штатам с их планом превосходства в области ИИ, похоже, отведено второе место.
Мне больше понравилось название! Hunyuan даже в России звонко звучит
Крутотень вот https://www.kaedim3d.com/
Да у них есть подобные сервисы
Ищу того, кто может сделать мне 3д модели люстр