В ИИ-сервисе Krea AI появились генераторы видео Hunyuan и Kling 1.6 с функцией добавления звука

Разработчики дали доступ к созданию роликов для бесплатных пользователей.В универсальный ИИ-инструмент Krea добавили китайские модели для создания видео Kling 1.6, Hunyuan и I2V-01-Live от Hailuo AI (MiniMax) для анимации 2D-рисунков. Воспользоваться ими можно в разделе «Видео» на главной странице сайта.Пример генерации с помощью модели Hunyuan. Источник: Hodge MannПример генерации с помощью модели Kling 1.6. Источник: MayorkingAIПримеры анимации изображений с помощью модели I2V-01-Live. Источник: Kabooki AIПосле завершения генерации под получившимся роликом появится кнопка, которая при помощи ИИ-модели MMAudio добавит к видеоряду звук.Ася КарповаAI23.12.2024Как сгенерировать звуки или музыку для ролика в сервисе MMAudio Пригодится для озвучивания игр, мультфильмов или сгенерированных видео.Также в Krea доступны модели Hailuo, Luma и Runway. Бесплатно можно создать примерно одно видео в день. Платный тариф начинается от $10 в месяц (1020 рублей по курсу ЦБ на 10 января 2025 года).4 декабря 2024 года китайская компания Tencent представила генератор Hunyuan с открытым исходным кодом, который «превосходит» модели Runway Gen-3 и Luma 1.6. Для регистрации на сайте нужен китайский номер телефона. 21 декабря генератор появился на сайте Mage, там можно бесплатно создавать неограниченное количество видео.Ася КарповаAI04.12.2024Китайская Tencent представила генератор видео Hunyuan, который в сети называют «лучшим» из существующих Пользователи заставляют статуи танцевать и тестируют реалистичность людей в роликах. Kling 1.6 — последняя модель китайского генератора Kling. На сайте доступно создание около 18 бесплатных видео в месяц, но из-за высокого спроса ожидание может занимать несколько часов.#новости #kreaai
Потребители в восторге))
особенно последние 3
Потребителей чет корежит
Слушайте, а по качеству ничего так, думал хуже будет. Смотрится вполне естественно, даже можно перепутать, если не знал бы, что это ИИ сгенерировал 🤔 Далеко не все генераторы могут похвастаться качеством
Честно говоря это немного пугает
пока что из всех видео лучше всех делает Kling 1.6
Я уже не понимаю, что реально, а что придумали эти компьютеры)) Кажется, еще вчера ИИ только шахматы играл, а теперь рисует, пишет стихи и даже видео снимает.