Владелец TikTok выпустил ИИ-агента UI-TARS для управления компьютером вместо пользователя — он умеет «рассуждать»

У него открытый исходный код, есть приложение для macOS.UI-TARS выполняет запрос «Помоги мне узнать, какая сейчас погода в Калифорнии»ByteDance представила ИИ-помощника, который может выполнять действия в настольных, мобильных и веб-приложениях от лица пользователя по запросу в чате.Модель научили «рассуждать» для выполнения сложных задач. «Мысли» ИИ отображаются в отдельной вкладке.Пример рассуждений UI-TARS: «Мне нужно подтвердить выбранную дату вылета 5 февраля 2025 года. Нажав кнопку "Готово", я завершу выбор даты и смогу перейти к указанию даты возвращения или других критериев поиска». Источник: ByteDanceУ UI-TARS есть краткосрочная и долгосрочная память, он учится и адаптируется к непредвиденным ситуациям «с минимальным вмешательством человека», — пишут исследователи из ByteDance.В примерах модель нашла билеты на рейс в Нью-Йорк и отсортировала их по цене, а также смогла установить расширение AutoDocstring в приложение для разработчиков VS Code.UI-TARS выполняет запрос «Помоги мне отправить твит с текстом "Привет, мир!"». Источник: ByteDanceКомпания заявляет, что в тестах UI-TARS превосходит GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, Gemini 1.5 Pro от Google и модели Qwen.Показатели моделей в тестах. Источник: ByteDanceByteDance выпустила приложение UI-TARS для macOS, ссылка и инструкция для скачивания есть на GitHub. Также планируют добавить версию для Windows. У модели открытый исходный код, который можно установить на свой ПК.Инструкции по установке приложения на станице проекта на GitHub. Скриншот vc.ruАся КарповаChatGPTвчераChatGPT научили управлять компьютером от лица пользователя, функция выйдет в первом квартале 2025 года — OpenAI ИИ-агента Operator могут выпустить даже «на этой неделе», пишет The Information.#новости #bytedance
Он умеет рассуждать...... на уровне среднестатистического тиктокера.
Что-то все начали выпускать фичи про "управление вашим компьютером". Вам это ничего не напоминает?
Да, да, подозрительно что-то
Мне нужен бот прочищать засор в ванной периодически, а не вот это всё.