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Ася Карпова
AI

Владелец TikTok выпустил ИИ-агента UI-TARS для управления компьютером вместо пользователя — он умеет «рассуждать»

У него открытый исходный код, есть приложение для macOS.

UI-TARS выполняет запрос «Помоги мне узнать, какая сейчас погода в Калифорнии»
  • ByteDance представила ИИ-помощника, который может выполнять действия в настольных, мобильных и веб-приложениях от лица пользователя по запросу в чате.
  • Модель научили «рассуждать» для выполнения сложных задач. «Мысли» ИИ отображаются в отдельной вкладке.
Пример рассуждений UI-TARS: «Мне нужно подтвердить выбранную дату вылета 5 февраля 2025 года. Нажав кнопку "Готово", я завершу выбор даты и смогу перейти к указанию даты возвращения или других критериев поиска». Источник: ByteDance
Пример рассуждений UI-TARS: «Мне нужно подтвердить выбранную дату вылета 5 февраля 2025 года. Нажав кнопку "Готово", я завершу выбор даты и смогу перейти к указанию даты возвращения или других критериев поиска». Источник: ByteDance
  • У UI-TARS есть краткосрочная и долгосрочная память, он учится и адаптируется к непредвиденным ситуациям «с минимальным вмешательством человека», — пишут исследователи из ByteDance.
  • В примерах модель нашла билеты на рейс в Нью-Йорк и отсортировала их по цене, а также смогла установить расширение AutoDocstring в приложение для разработчиков VS Code.
UI-TARS выполняет запрос «Помоги мне отправить твит с текстом "Привет, мир!"». Источник: ByteDance
  • Компания заявляет, что в тестах UI-TARS превосходит GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic, Gemini 1.5 Pro от Google и модели Qwen.
Показатели моделей в тестах. Источник: ByteDance
Показатели моделей в тестах. Источник: ByteDance
  • ByteDance выпустила приложение UI-TARS для macOS, ссылка и инструкция для скачивания есть на GitHub. Также планируют добавить версию для Windows. У модели открытый исходный код, который можно установить на свой ПК.
Инструкции по установке приложения на станице проекта на GitHub. Скриншот vc.ru
Инструкции по установке приложения на станице проекта на GitHub. Скриншот vc.ru
Ася Карпова
ChatGPT
ChatGPT научили управлять компьютером от лица пользователя, функция выйдет в первом квартале 2025 года — OpenAI

ИИ-агента Operator могут выпустить даже «на этой неделе», пишет The Information.

Источник: Unsplash

#новости #bytedance

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23 комментария
Griby Lenina

Он умеет рассуждать...... на уровне среднестатистического тиктокера.

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Что-то все начали выпускать фичи про "управление вашим компьютером". Вам это ничего не напоминает?

3
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Timur

Да, да, подозрительно что-то

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Куртуазный маньерист

Мне нужен бот прочищать засор в ванной периодически, а не вот это всё.

2
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