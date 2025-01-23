Владелец TikTok выпустил ИИ-агента UI-TARS для управления компьютером вместо пользователя — он умеет «рассуждать»

Пример рассуждений UI-TARS: «Мне нужно подтвердить выбранную дату вылета 5 февраля 2025 года. Нажав кнопку "Готово", я завершу выбор даты и смогу перейти к указанию даты возвращения или других критериев поиска». Источник: ByteDance