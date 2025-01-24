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Ася Карпова
AI

LG получила контроль в стартапе Bear Robotics — производителе роботов-официантов с ИИ

Он войдёт в подразделение робототехники LG.

Роботы-разносчики Servi+. Источник: Bear Robotics
Роботы-разносчики Servi+. Источник: Bear Robotics
  • Компания приобрела дополнительные 30% акций и интегрирует Bear Robotics в своё подразделение, которое создало линейку роботов LG CLOi для обслуживания отелей, ресторанов и торговых центров.
  • LG отказалась комментировать стоимость последней сделки. По сообщениям СМИ, она составляет около $180 млн, а общая оценка стартапа — $600 млн.
  • В марте 2024 года LG уже вложила в Bear Robotics $60 млн. С учётом последней сделки доля компании в стартапе составила 51%.
  • Кроме самих роботов для обслуживания гостей в ресторанах, компания Bear Robotics разработала технологию для управления несколькими машинами удалённо с помощью ИИ. LG планирует использовать её для своих устройств.
  • Стартап основал ресторатор и бывший программист Google Джон Ха в 2017 году. Роботов-официантов Bear используют в США, Южной Корее и Японии.
Робот-официант в действии. Источник: Bear Robotics

#новости #lg

1
21
6
2
27 комментариев
Dan

Недавно был в Гуанчжоу. Там такие роботы по отелю разъезжают. Еду развозят, пылесосят....Сами лифт вызывают, сами на нужный этаж едут. Довольно интересно

5
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Хэнк Седые Муди

А в подсобке сидит оператор, управляющий этой игрушкой, который сам быстрее и дешевле все это сделал бы.

1
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Покушай булочек

ну на самом делел это пиздец - что робот жмет кнопку... почему тупо не вызывает лифт по безпроводки?

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Никита Мардюков

Неуверенно двигается как-то

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сплошное разочарование

первый день на работе.

6
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Gigacelitel

Перепил.

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GOLD

А где ноги? Где сиськи? Где улыбка? Где салфетка с телефоном?))

2
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