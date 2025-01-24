LG получила контроль в стартапе Bear Robotics — производителе роботов-официантов с ИИ

Он войдёт в подразделение робототехники LG.Роботы-разносчики Servi+. Источник: Bear RoboticsКомпания приобрела дополнительные 30% акций и интегрирует Bear Robotics в своё подразделение, которое создало линейку роботов LG CLOi для обслуживания отелей, ресторанов и торговых центров.LG отказалась комментировать стоимость последней сделки. По сообщениям СМИ, она составляет около $180 млн, а общая оценка стартапа — $600 млн.В марте 2024 года LG уже вложила в Bear Robotics $60 млн. С учётом последней сделки доля компании в стартапе составила 51%.Кроме самих роботов для обслуживания гостей в ресторанах, компания Bear Robotics разработала технологию для управления несколькими машинами удалённо с помощью ИИ. LG планирует использовать её для своих устройств.Стартап основал ресторатор и бывший программист Google Джон Ха в 2017 году. Роботов-официантов Bear используют в США, Южной Корее и Японии.Робот-официант в действии. Источник: Bear Robotics#новости #lg
Недавно был в Гуанчжоу. Там такие роботы по отелю разъезжают. Еду развозят, пылесосят....Сами лифт вызывают, сами на нужный этаж едут. Довольно интересно
А в подсобке сидит оператор, управляющий этой игрушкой, который сам быстрее и дешевле все это сделал бы.
ну на самом делел это пиздец - что робот жмет кнопку... почему тупо не вызывает лифт по безпроводки?
Неуверенно двигается как-то
первый день на работе.
Перепил.
А где ноги? Где сиськи? Где улыбка? Где салфетка с телефоном?))