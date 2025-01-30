В ИИ-сервис Suno добавили редактор текста сгенерированных песен

Теперь нейросеть можно попросить переписать фрагмент или исправить текст самому.В генераторе музыки Suno появилась кнопка для построчного написания и редактирования песни — By Line.Обновлённый интерфейс Suno. Здесь и далее источник vc.ruВ окне слева можно задать нейросети тему для каждого куплета, а затем выделить слово или строку и попросить поправить их, нажав Rewrite. Например, чтобы улучшить рифму.Также можно переписывать текст самостоятельно.Suno сгенерировала куплет по описанию. На русском языке нейросеть не всегда пишет в рифму, поэтому в запросе можно это указатьНейросеть переписала строчку после просьбы подобрать рифму к слову «план»Пока функция работает только для классической модели генерации текста. «Креативную» модель ReMi, которая «может генерировать оскорбительный для некоторых контент», выбрать нельзя.Результат генерации песниС последней моделью v4 бесплатно можно создать всего десять песен, а с v3 — по десять треков в день.Платные тарифы Pro и Premier стоят $10 и $30 в месяц соответственно (около 980 и 2 940 рублей по курсу ЦБ на 30 января 2025 года). Их подписчики могут создавать 500 и 2000 песен каждый месяц.Suno генерирует музыку и текст песни по описанию, а также может создать трек с уже написанными стихами. Модель поддерживает русский язык.Валерия ИльинаAI01.08.2024Suno AI: как пользоваться нейросетью для создания песен 5 минут — и хит от хеви-метала до рэпа готов.#новости #suno
Я перепишу эту песню с трёх нот! (-:
Класс же! Хотя я только инструменталки генерю.
Как только появится сервис проверки документооборота и инициатив законодателей на коррупционную составляющую и соответствие основному закону через ИИ. Его запретят.
Ох чувствую щас будет взрыв поздравлений с днём рождения от леди гаги и бейонсе