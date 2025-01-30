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vc.ru
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Ася Карпова
AI

В ИИ-сервис Suno добавили редактор текста сгенерированных песен

Теперь нейросеть можно попросить переписать фрагмент или исправить текст самому.

  • В генераторе музыки Suno появилась кнопка для построчного написания и редактирования песни — By Line.
Обновлённый интерфейс Suno. Здесь и далее источник vc.ru
Обновлённый интерфейс Suno. Здесь и далее источник vc.ru
  • В окне слева можно задать нейросети тему для каждого куплета, а затем выделить слово или строку и попросить поправить их, нажав Rewrite. Например, чтобы улучшить рифму.
  • Также можно переписывать текст самостоятельно.
Suno сгенерировала куплет по описанию. На русском языке нейросеть не всегда пишет в рифму, поэтому в запросе можно это указать
Suno сгенерировала куплет по описанию. На русском языке нейросеть не всегда пишет в рифму, поэтому в запросе можно это указать
Нейросеть переписала строчку после просьбы подобрать рифму к слову «план»
Нейросеть переписала строчку после просьбы подобрать рифму к слову «план»
  • Пока функция работает только для классической модели генерации текста. «Креативную» модель ReMi, которая «может генерировать оскорбительный для некоторых контент», выбрать нельзя.
Результат генерации песни
  • С последней моделью v4 бесплатно можно создать всего десять песен, а с v3 — по десять треков в день.
  • Платные тарифы Pro и Premier стоят $10 и $30 в месяц соответственно (около 980 и 2 940 рублей по курсу ЦБ на 30 января 2025 года). Их подписчики могут создавать 500 и 2000 песен каждый месяц.
  • Suno генерирует музыку и текст песни по описанию, а также может создать трек с уже написанными стихами. Модель поддерживает русский язык.
Валерия Ильина
AI
Suno AI: как пользоваться нейросетью для создания песен

5 минут — и хит от хеви-метала до рэпа готов.

Источник: Getty Images

#новости #suno

1
5
3 комментария
Вадим Д.

Я перепишу эту песню с трёх нот! (-:

Класс же! Хотя я только инструменталки генерю.

3
Ответить
Светлана Владимирова

Как только появится сервис проверки документооборота и инициатив законодателей на коррупционную составляющую и соответствие основному закону через ИИ. Его запретят.

1
1
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Профессор

Ох чувствую щас будет взрыв поздравлений с днём рождения от леди гаги и бейонсе

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