Google научила ИИ-помощника звонить в автомастерские и салоны красоты — узнавать цены и время для записи

Функция «Узнай для меня» пока доступна в тестовом режиме в США. Google начала тестировать новую функцию Ask for Me. ИИ-агент обзванивает заведения по выбранным параметрам от лица пользователя и присылает сводку цен и свободное время для записи.Функция появилась в приложении Search Labs, где пользователям доступны экспериментальные функции сервисов Google. Пока можно попросить помощника позвонить в местные маникюрные салоны или автомастерские.Нажав Ask for Me в мобильном приложении, нужно выбрать сферу обслуживания и интересующие услуги, например — замена маслаAsk for Me доступна на английском языке. Регистрация в Search Labs открыта только для пользователей из США.В феврале 2024 года Google выпустила функцию «Разговор с живым оператором». ИИ-помощник звонит в компанию от имени пользователя и уведомляет, когда заканчивается ожидание на линии.#новости #google
А ему там отвечают такие же "помощники"
И будут друг друга просить перевести на человека
Представляю автослесаря, который выпил и ему звонит ИИ.
Что там будет за разговор.....
Мастерские и салоны, больше-то людям не нужно ничего (-:
Ask for Me доступна на английском языке.Hello, I'm your uchastkovii operupolnomochennii. Dictate the card number and numbers on the back.