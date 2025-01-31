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Ася Карпова
AI

Google научила ИИ-помощника звонить в автомастерские и салоны красоты — узнавать цены и время для записи

Функция «Узнай для меня» пока доступна в тестовом режиме в США.

  • Google начала тестировать новую функцию Ask for Me. ИИ-агент обзванивает заведения по выбранным параметрам от лица пользователя и присылает сводку цен и свободное время для записи.
  • Функция появилась в приложении Search Labs, где пользователям доступны экспериментальные функции сервисов Google. Пока можно попросить помощника позвонить в местные маникюрные салоны или автомастерские.
Нажав Ask for Me в мобильном приложении, нужно выбрать сферу обслуживания и интересующие услуги, например — замена масла
Нажав Ask for Me в мобильном приложении, нужно выбрать сферу обслуживания и интересующие услуги, например — замена масла
  • Ask for Me доступна на английском языке. Регистрация в Search Labs открыта только для пользователей из США.
  • В феврале 2024 года Google выпустила функцию «Разговор с живым оператором». ИИ-помощник звонит в компанию от имени пользователя и уведомляет, когда заканчивается ожидание на линии.

#новости #google

8
24 комментария
Ruslan Makarov

А ему там отвечают такие же "помощники"

10
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Артемий Какашко
3
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Тимоха

И будут друг друга просить перевести на человека

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Представляю автослесаря, который выпил и ему звонит ИИ.
Что там будет за разговор.....

2
1
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Вадим Д.

Мастерские и салоны, больше-то людям не нужно ничего (-:

2
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Denkotovskiy
1
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Griby Lenina

Ask for Me доступна на английском языке.Hello, I'm your uchastkovii operupolnomochennii. Dictate the card number and numbers on the back.

3
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