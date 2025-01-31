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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Riffusion выпустил модель для генерации музыки и каверов Fuzz — с поддержкой русского языка

Привели примеры её генераций и сравнили их с Suno.

  • Сервис Riffusion выпустил модель Fuzz для создания инструментальной музыки и песен по текстовому описанию, в том числе на русском языке. В сети её называют сопоставимой по качеству с Suno.

Результат генерации в Riffusion по запросу «Песня про мужчину, который устаёт на работе и хочет, чтобы перестали существовать понедельники»:

Результаты генераций в Suno по такому же запросу с помощью моделей v4 и бесплатной v 3.5 соответственно:

Особенности сервиса

  • В Riffusion больше настроек звучания и «атмосферы», например есть «космическое эхо». Также можно самостоятельно написать расширенное описание песни.
  • Есть отдельное поле для написания текста кнопкой Ghostwriter — после генерации можно попросить ИИ переделать вариант целиком или самостоятельно его отредактировать. В Suno также есть редактор и возможность генерировать текст построчно.
Поле для генерации текста. Скриншот: vc.ru
Поле для генерации текста. Скриншот: vc.ru
  • Можно загрузить песню и сделать на неё кавер.
Здесь можно выбрать, насколько кавер будет отличаться от оригинала
Здесь можно выбрать, насколько кавер будет отличаться от оригинала

ИИ сделал верную расшифровку текста песни «Позови меня с собой», но не смог его «спеть» с верными ударениями:

  • Также есть инструменты, чтобы заменить фрагмент аудио и сгенерировать продолжение трека.
  • Сервис создаёт аудио в формате m4a. Можно отдельно скачать дорожки музыки, вокала и другие. На данный момент модель полностью бесплатная.
Источник: Riffusion
Ася Карпова
AI
Suno открыла бесплатный доступ к улучшенной модели для генерации музыки v4

Можно создать десять песен, в том числе на русском языке.

#новости #suno

11
1
1
14 комментариев
Вадим Д.

Ну вот красавчики! Два сервиса, которые генерят приемлемлемую музыку 👍🏻
Пусть и дальше друг друга подталкивают.

1
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Al

Вы это называете музыкой??

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Big Lebovvski (Владислав)

Сказать что я в шоке это ничего не сказать. Крепкий средний уровень. К деталям там можно придираться но Киркоров точно ссыт в сторонке.

1
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Борис Кокляев

Этот неистребим

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Андрей

Просто весь блядский реп про телок и тусовки можно нахуй разгонять. Это может наплодить миллион автотюновых односложных композиций

1
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Алексей Орлов

Свою музыку кстати делают не плохо, пару исправлений, чтобы не было ударений позорных, а так все ок.

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Борис Кокляев

1й варик вообще шикарен
Зачем нам вся эта плесень на сцене 😁

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