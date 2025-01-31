Riffusion выпустил модель для генерации музыки и каверов Fuzz — с поддержкой русского языка

Привели примеры её генераций и сравнили их с Suno.Сервис Riffusion выпустил модель Fuzz для создания инструментальной музыки и песен по текстовому описанию, в том числе на русском языке. В сети её называют сопоставимой по качеству с Suno.Результат генерации в Riffusion по запросу «Песня про мужчину, который устаёт на работе и хочет, чтобы перестали существовать понедельники»:Результаты генераций в Suno по такому же запросу с помощью моделей v4 и бесплатной v 3.5 соответственно:Особенности сервисаВ Riffusion больше настроек звучания и «атмосферы», например есть «космическое эхо». Также можно самостоятельно написать расширенное описание песни.Есть отдельное поле для написания текста кнопкой Ghostwriter — после генерации можно попросить ИИ переделать вариант целиком или самостоятельно его отредактировать. В Suno также есть редактор и возможность генерировать текст построчно.Поле для генерации текста. Скриншот: vc.ruМожно загрузить песню и сделать на неё кавер.Здесь можно выбрать, насколько кавер будет отличаться от оригиналаИИ сделал верную расшифровку текста песни «Позови меня с собой», но не смог его «спеть» с верными ударениями:Также есть инструменты, чтобы заменить фрагмент аудио и сгенерировать продолжение трека.Сервис создаёт аудио в формате m4a. Можно отдельно скачать дорожки музыки, вокала и другие. На данный момент модель полностью бесплатная.Источник: RiffusionАся КарповаAI18.12.2024Suno открыла бесплатный доступ к улучшенной модели для генерации музыки v4 Можно создать десять песен, в том числе на русском языке.#новости #suno
Ну вот красавчики! Два сервиса, которые генерят приемлемлемую музыку 👍🏻
Пусть и дальше друг друга подталкивают.
Вы это называете музыкой??
Сказать что я в шоке это ничего не сказать. Крепкий средний уровень. К деталям там можно придираться но Киркоров точно ссыт в сторонке.
Этот неистребим
Просто весь блядский реп про телок и тусовки можно нахуй разгонять. Это может наплодить миллион автотюновых односложных композиций
Свою музыку кстати делают не плохо, пару исправлений, чтобы не было ударений позорных, а так все ок.
1й варик вообще шикарен
Зачем нам вся эта плесень на сцене 😁