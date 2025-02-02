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Полина Лааксо
AI

Великобритания первая в мире запретит создание и распространение ИИ-инструментов для генерации интимных изображений с несовершеннолетними

Законопроект предстоит рассмотреть парламенту.

  • За владение, создание и дистрибуцию таких инструментов будет грозить до пяти лет тюрьмы, пишет The Guardian.
  • На три года смогут посадить тех, кто хранит пособия по использованию подобных нейросетей, а на десять — операторов и модераторов сайтов для публикации самих картинок, добавляет BBC.
  • По законам Англии и Уэльса владеть, создавать и распространять детскую порнографию уже нельзя. Ужесточить правила хотят из-за роста количества дипфейков, которые используют в том числе для шантажа и принуждения.
  • В планах также запретить само создание обнажённых дипфейков с людьми любых возрастов, которые не давали на это согласие. Пока наказуемо только распространение интимных изображений без согласия.
Источник фото: GV Wire
Источник фото: GV Wire

#новости #ии

2
21 комментарий
Дмитрий

Тут Штаты на самих себя вышли)

6
1
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Ватник Наизнанку

Это все из за отсутствия у них скреп. Единства нет.

Как результат, расследования находят причины в которых виновато само американское правительство.

А чтобы дополнить бардак оно ещё регулярно меняется. Позволяя новой метле вытаскивать на свет проделки старой.

Со скрепными странами такого не бывает. Они непогрешимым и правы десятилетиями.

5
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drapeg

Правильно, зачем генерировать интим с несовершеннолетними, когда в Британии интим с ними разрешён пакистанцам в реальности.

3
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arghan3

традиционные ценности

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Aleksei M

Хорошо, что где есть цензура сми, такого никогда не произойдет, меньше знаешь лучше спишь

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Вадим Резниченко

закон хороший конечно, но разве еще лет 15 назад нельзя было то же самое в фотошопе сделать?

1
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Ватник Наизнанку

Для этого надо хотя бы базового изучить фотошоп. И кропотливо найти подходящее туловище и ракурс, чтобы фейк было достоверным. А сейчас по клику за секунды все генерируется.

2
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