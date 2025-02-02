Великобритания первая в мире запретит создание и распространение ИИ-инструментов для генерации интимных изображений с несовершеннолетними

Законопроект предстоит рассмотреть парламенту.За владение, создание и дистрибуцию таких инструментов будет грозить до пяти лет тюрьмы, пишет The Guardian.На три года смогут посадить тех, кто хранит пособия по использованию подобных нейросетей, а на десять — операторов и модераторов сайтов для публикации самих картинок, добавляет BBC.По законам Англии и Уэльса владеть, создавать и распространять детскую порнографию уже нельзя. Ужесточить правила хотят из-за роста количества дипфейков, которые используют в том числе для шантажа и принуждения.В планах также запретить само создание обнажённых дипфейков с людьми любых возрастов, которые не давали на это согласие. Пока наказуемо только распространение интимных изображений без согласия.Источник фото: GV Wire#новости #ии
Тут Штаты на самих себя вышли)
Это все из за отсутствия у них скреп. Единства нет.
Как результат, расследования находят причины в которых виновато само американское правительство.
А чтобы дополнить бардак оно ещё регулярно меняется. Позволяя новой метле вытаскивать на свет проделки старой.
Со скрепными странами такого не бывает. Они непогрешимым и правы десятилетиями.
Правильно, зачем генерировать интим с несовершеннолетними, когда в Британии интим с ними разрешён пакистанцам в реальности.
традиционные ценности
Хорошо, что где есть цензура сми, такого никогда не произойдет, меньше знаешь лучше спишь
закон хороший конечно, но разве еще лет 15 назад нельзя было то же самое в фотошопе сделать?
Для этого надо хотя бы базового изучить фотошоп. И кропотливо найти подходящее туловище и ракурс, чтобы фейк было достоверным. А сейчас по клику за секунды все генерируется.