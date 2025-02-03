OpenAI представила режим Deep research для чат-бота ChatGPT

Пока он доступен только владельцам подписки Pro.В этом режиме чат-бот может самостоятельно проводить исследования на любую тему, сообщает компания.Нужно описать задачу и по необходимости прикрепить файлы, а чат-бот найдёт, проанализирует и обобщит информацию из «сотен источников» на «уровне аналитика-исследователя». В этом режиме ChatGPT работает на основе одной из версий «рассуждающей» модели o3.Скриншот vc.ruИИ полностью описывает все свои шаги, а также указывает источники и пишет короткое изложение исследования. По необходимости можно вносить изменения, в том числе добавить новые файлы.На каждое исследование уходит от пяти минут до получаса. Как только оно завершится, пользователю придёт уведомление. Результат будет представлен в виде текстового отчёта: в будущем в него добавят изображения, таблицы и другие способы визуализировать данные.Нейросети попросили помочь найти название сериала. Скриншот vc.ruСравнение ответов, которые дают GPT-4o и Deep research. Скриншот vc.ruРежим Deep research требует «больших вычислительных мощностей», поэтому он доступен только владельцам подписки Pro за $200 в месяц, но с ограничениями — до 100 запросов в месяц. Позже доступ к нему получат подписчики Plus за $20 в месяц в «ограниченном режиме».#новости #openai
В долгосроке звучит как пизда консалтингу.
А появление компьютера обещало пизду математикам и шахматистам, да?
Такая же, как контентщикам, маркетологам, программистам, репетиторам, дизайнерам, сммщикам и всем другим профессиям.
Скорее нет, будет человеческая адаптация
Вот стоило США по попе дать, сразу начали выпускать все что можно, главное вернуть 1 строчку в рейтингах
Рассуждать полчаса? Мощно
так пока там 143 китайца всё найдут и напечатают, столько и пройдет
Бесконечность - не предел)