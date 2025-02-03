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vc.ru
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Евгения Евсеева
AI

OpenAI представила режим Deep research для чат-бота ChatGPT

Пока он доступен только владельцам подписки Pro.

  • В этом режиме чат-бот может самостоятельно проводить исследования на любую тему, сообщает компания.
  • Нужно описать задачу и по необходимости прикрепить файлы, а чат-бот найдёт, проанализирует и обобщит информацию из «сотен источников» на «уровне аналитика-исследователя». В этом режиме ChatGPT работает на основе одной из версий «рассуждающей» модели o3.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • ИИ полностью описывает все свои шаги, а также указывает источники и пишет короткое изложение исследования. По необходимости можно вносить изменения, в том числе добавить новые файлы.
  • На каждое исследование уходит от пяти минут до получаса. Как только оно завершится, пользователю придёт уведомление. Результат будет представлен в виде текстового отчёта: в будущем в него добавят изображения, таблицы и другие способы визуализировать данные.
Нейросети попросили помочь найти название сериала. Скриншот vc.ru
Нейросети попросили помочь найти название сериала. Скриншот vc.ru
Сравнение ответов, которые дают GPT-4o и Deep research. Скриншот vc.ru
Сравнение ответов, которые дают GPT-4o и Deep research. Скриншот vc.ru
  • Режим Deep research требует «больших вычислительных мощностей», поэтому он доступен только владельцам подписки Pro за $200 в месяц, но с ограничениями — до 100 запросов в месяц. Позже доступ к нему получат подписчики Plus за $20 в месяц в «ограниченном режиме».

#новости #openai

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3
13
26 комментариев
Драка вегетарианца с людоедом

В долгосроке звучит как пизда консалтингу.

10
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Gruntofos

А появление компьютера обещало пизду математикам и шахматистам, да?

3
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Antny Slmv

Такая же, как контентщикам, маркетологам, программистам, репетиторам, дизайнерам, сммщикам и всем другим профессиям.
Скорее нет, будет человеческая адаптация

2
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Вот стоило США по попе дать, сразу начали выпускать все что можно, главное вернуть 1 строчку в рейтингах

10
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Станислав Одинцов

Рассуждать полчаса? Мощно

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Хэппи милф

так пока там 143 китайца всё найдут и напечатают, столько и пройдет

2
1
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Timur

Бесконечность - не предел)

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