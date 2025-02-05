МТС запустила b2b-агрегатор языковых моделей

Стоимость 1000 токенов — 1,10 рубля.Платформа MWS GPT позволит работать с любыми open-source-моделями, дообучать их и внедрять в бизнес-процессы на инфраструктуре экосистемы, сообщила пресс-служба компании.Сервис работает в облаке и включает чат-бота и no-code-конструктор. В будущем появится возможность развернуть его на серверах заказчика.MWS GPT использует агентскую архитектуру, которая позволяет моделям быть ИИ-агентами. Модель сама решает, какой навык использовать для ответа в зависимости от задачи. Если нужно сделать расчёты, она обратится к интерпретатору. А если данных для полного ответа не хватает, сделает запрос в поисковую систему.По словам источника Forbes, рынок решений для управления большими языковыми моделями может достичь 24 млрд рублей к 2026 году. МТС к этому времени планирует выручать от продажи доступа к агрегатору до 3 млрд рублей.Центр искусственного интеллекта МТС оценил российский рынок больших языковых моделей в 35 млрд рублей по итогам 2024 года. До 2028 года этот показатель будет расти в среднем на 25% в год, прогнозировали аналитики.Собеседники Forbes, обсуждая перспективы MWS GPT, обратили внимание на завышенный ценник. При этом «На рынке стоимость 1000 токенов как у топовых зарубежных нейросетей, так и у российских игроков ("Яндекс", "Сбер") обычно составляет от 0,1 до 1 рубля».И российские, и зарубежные вендоры предлагают аналогичные решения. Например, в сентябре 2024 года «Яндекс» представил платформу AI Studio для разработки ИИ-приложений. В части хостинга и инференса моделей с открытым исходным кодом похожий продукт есть у Just AI — платформа Caila, отмечает Forbes.#новости
Я сегодня утром звонил в поддержку МТС.
Они не в состоянии сделать робота в технической поддержке, чтобы попасть на оператора, пришлось 8 раз сказать слово оператор.
МТС с МГТС это самый УБОГИЙ сервис который я когда либо встречал у компаний, начиная от поддержки заканчивая непосредственно продуктом.
AI... от МТС... Ещё и платно...
А с прямыми обязанностями они не хотят разобраться? Связь как была г, так и осталась..
1,10р дорого)
Спасибо, не надо.
Отказ не принят. С увожением, ваш МТС.
мтс хороший
МТС куда вы лезете, AI - это не ваш уровень