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vc.ru
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Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» временно добавил в «Шедеврум» возможность протестировать визуальную модель от DeepSeek

До конца марта 2025 года — потом её уберут.

  • Пользователи сервиса могут протестировать модель Janus-Pro-7B, которую DeepSeek представила в конце января 2025 года. Она умеет генерировать картинки на основе текстового запроса или изображения.
  • Нейросеть доступна в приложениях «Шедеврума» на Android и iOS до конца марта 2025-го. Чтобы воспользоваться ею, нужно выбрать режим генерации изображения и указать нужную модель.
Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»

  • Janus-Pro-7B развёрнута на серверах «Яндекса». Поэтому все данные, в том числе запросы пользователей и созданные картинки, хранятся в «техническом контуре» компании.

Генерация по запросу vc.ru 
Генерация по запросу vc.ru 

#новости

5
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26 комментариев
WoW MoM

у яндегса гуано получилось

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1
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Ушел за пивом

Впрочем, как всегда

1
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Извините, я вас прокляла

Не, норм

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lanfust

У Яндекса есть свои же нейросети "Алиса" и "Нейро", зачем в своём же сервисе использовать китайский ИИ?

1
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new_comment

Теперь уже у меня есть сомнения, что нейросети у Яндекса свои.

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nochnoy.ru

Например чтобы все увидели что DeepSeek сосёт по сравнению с Шедеврумом. Я пробовал его и на Hugging Faces и в Шедевруме. Janus многорукий в прямом смысле - получаются монстры с кучей лишних конечностей. Да и сама картинка у Яндекса гораздо сочнее.

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Илай Макс

Наверно чтобы опустить кое кого) вот две капибары, одну сгенерил китаец, другую Яндекс, угадайте с 3х попыток, кто какую сгенерил😂

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