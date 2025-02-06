«Яндекс» временно добавил в «Шедеврум» возможность протестировать визуальную модель от DeepSeek

До конца марта 2025 года — потом её уберут.Пользователи сервиса могут протестировать модель Janus-Pro-7B, которую DeepSeek представила в конце января 2025 года. Она умеет генерировать картинки на основе текстового запроса или изображения.Нейросеть доступна в приложениях «Шедеврума» на Android и iOS до конца марта 2025-го. Чтобы воспользоваться ею, нужно выбрать режим генерации изображения и указать нужную модель.Источник: «Яндекс»Janus-Pro-7B развёрнута на серверах «Яндекса». Поэтому все данные, в том числе запросы пользователей и созданные картинки, хранятся в «техническом контуре» компании. Генерация по запросу vc.ru #новости
у яндегса гуано получилось
Впрочем, как всегда
Не, норм
У Яндекса есть свои же нейросети "Алиса" и "Нейро", зачем в своём же сервисе использовать китайский ИИ?
Теперь уже у меня есть сомнения, что нейросети у Яндекса свои.
Например чтобы все увидели что DeepSeek сосёт по сравнению с Шедеврумом. Я пробовал его и на Hugging Faces и в Шедевруме. Janus многорукий в прямом смысле - получаются монстры с кучей лишних конечностей. Да и сама картинка у Яндекса гораздо сочнее.
Наверно чтобы опустить кое кого) вот две капибары, одну сгенерил китаец, другую Яндекс, угадайте с 3х попыток, кто какую сгенерил😂