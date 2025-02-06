Стартап Icon представил сервис для создания рекламы с помощью ИИ

Он помогает писать сценарии, монтировать видео и генерировать новые кадры.Реклама, сгенерированная в Icon. Источник: IconЧтобы создать рекламу с помощью Icon, нужно загрузить существующие ролики в библиотеку. Нейросеть подберёт подходящие кадры и предложит свой вариант сценария, который можно корректировать с помощью команд в чат-боте. При необходимости ИИ может сгенерировать недостающие сцены.Процесс создания рекламы. Источник: IconИтоговое видео можно поправить в видеоредакторе, «похожем на CapCut».Ещё одна функция — скопировать рекламу конкурента. Нейросеть анализирует ролик по ссылке и создаёт похожий из файлов пользователя.Сервисом пока пользуются небольшие американские производители «полезной» лапши быстрого приготовления Immi, металлических кошельков Ridge и игровых контроллеров для смартфонов Backbone.По словам компании, их партнёры с командой из трёх человек раньше создавали 30 рекламных роликов в месяц, а с Icon выпускают 300.Рекламные ролики, смонтированные Icon. Источник: Icon.Подписка на сервис стоит $999 в год (около 98 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 февраля 2025 года). Бренды могут получить демоверсию по запросу.Компания Icon основана в 2024 году в Нью-Йорке. Её глава Кеннан Дэвисон ранее занимался рекламой для Pinterest и был гендиректором Skio — разработчика ПО для управления подписками Shopify .Среди инвесторов стартапа — Founders Fund, старший вице-президент по исследованиям в OpenAI Марк Чен а также гендиректор и соучредитель ИИ-сервиса Pika Деми Го.Ася КарповаAI24.12.2024CapCut выпустил сервис для создания продающих роликов: есть генератор сценариев, клонирование голоса и ИИ-аватары Можно делать видео в том числе на русском языке.#новости
В России маркетинг и так ОТЛИЧНО развит. Без этих ваших AI
Интересно, а кто вообще смотрит эту рекламную лабуду? Кто то что то купил полезное или вкусный продукт или продукты, какуюнить фишечку прикольную. Неужели еще есть такие?
Я тут у ДипСика спросил - а прессформу можешь спроектировать? Он мне выдал что такое усадка охлаждение и прочее на начальном уровне из учебника Патона, а вот чертежи - не, не шмогу. Я говорю - не надо чертежи, 3Д модель выдай. ОБращайтесь в другие места. А два шарика в тессеракте глупейшую - это он могет.
ИИ-рекламаМусор в квадрате
Это точно
Началось... Теперь это даже снимать не надо, оно генерится и в релиз сразу((
А будут новости не про ии?
Все просто переживают, кого первого увольнять начнут, вот и новости такие.