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Ася Карпова
AI

Стартап Icon представил сервис для создания рекламы с помощью ИИ

Он помогает писать сценарии, монтировать видео и генерировать новые кадры.

Реклама, сгенерированная в Icon. Источник: Icon
  • Чтобы создать рекламу с помощью Icon, нужно загрузить существующие ролики в библиотеку. Нейросеть подберёт подходящие кадры и предложит свой вариант сценария, который можно корректировать с помощью команд в чат-боте. При необходимости ИИ может сгенерировать недостающие сцены.
Процесс создания рекламы. Источник: Icon
  • Итоговое видео можно поправить в видеоредакторе, «похожем на CapCut».
  • Ещё одна функция — скопировать рекламу конкурента. Нейросеть анализирует ролик по ссылке и создаёт похожий из файлов пользователя.
  • Сервисом пока пользуются небольшие американские производители «полезной» лапши быстрого приготовления Immi, металлических кошельков Ridge и игровых контроллеров для смартфонов Backbone.
  • По словам компании, их партнёры с командой из трёх человек раньше создавали 30 рекламных роликов в месяц, а с Icon выпускают 300.
Рекламные ролики, смонтированные Icon.  Источник: Icon.
  • Подписка на сервис стоит $999 в год (около 98 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 февраля 2025 года). Бренды могут получить демоверсию по запросу.
  • Компания Icon основана в 2024 году в Нью-Йорке. Её глава Кеннан Дэвисон ранее занимался рекламой для Pinterest и был гендиректором Skio — разработчика ПО для управления подписками Shopify .
  • Среди инвесторов стартапа — Founders Fund, старший вице-президент по исследованиям в OpenAI Марк Чен а также гендиректор и соучредитель ИИ-сервиса Pika Деми Го.
Ася Карпова
AI
CapCut выпустил сервис для создания продающих роликов: есть генератор сценариев, клонирование голоса и ИИ-аватары

Можно делать видео в том числе на русском языке.

#новости

3
1
10 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

В России маркетинг и так ОТЛИЧНО развит. Без этих ваших AI

5
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Big Lebovvski (Владислав)

Интересно, а кто вообще смотрит эту рекламную лабуду? Кто то что то купил полезное или вкусный продукт или продукты, какуюнить фишечку прикольную. Неужели еще есть такие?

Я тут у ДипСика спросил - а прессформу можешь спроектировать? Он мне выдал что такое усадка охлаждение и прочее на начальном уровне из учебника Патона, а вот чертежи - не, не шмогу. Я говорю - не надо чертежи, 3Д модель выдай. ОБращайтесь в другие места. А два шарика в тессеракте глупейшую - это он могет.

2
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Филипп Гаврилов

ИИ-рекламаМусор в квадрате

1
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Арсений

Это точно

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the ван

Началось... Теперь это даже снимать не надо, оно генерится и в релиз сразу((

1
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minerva

А будут новости не про ии?

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Gruntofos

Все просто переживают, кого первого увольнять начнут, вот и новости такие.

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