Amazon потратит $100 млрд в 2025 году на развитие ИИ — TechCrunch

Что превышает вложения Microsoft, Google и Meta*Генеральный директор Энди Джесси сообщил инвесторам, что капитальные затраты в четвёртом квартале 2024 года в размере $26,3 млрд дают представление о том, какие расходы ожидаются в 2025 году. Если умножить эту квартальную сумму на четыре, получится примерно $105,2 млрд, пишет TechCrunch. В 2024-м капитальные затраты техногиганта составляли $83 млрд.«Большая часть» средств пойдёт в Amazon Web Services (AWS), подразделение, занимающееся облачными сервисами и управлением дата-центрами. В Amazon «не придают значения» предположениям, что снижение стоимости технологий искусственного интеллекта может негативно повлиять на доходы компании. Напротив, по мнению Джесси, снижение цен приведёт к увеличению спроса на ИИ-решения, и «это пойдёт на пользу AWS».Планы Amazon по расходам на искусственный интеллект схожи с программами других технологических гигантов, несмотря на обеспокоенность инвесторов окупаемостью вложений в эту область, отмечает издание.Например, Meta* в 2025-м году инвестирует $60-65 млрд в ИИ и центры обработки данных. Alphabet (Google) выделит $75 млрд, Microsoft — $80 млрд.Benoit Tessier / ReutersВ четвёртом квартале 2024-го чистая прибыль Amazon выросла год к году вдвое — до $20 млрд, с $13,2 млрд годом ранее до $21,2 млрд, квартальная выручка повысилась на 10% год к году и достигла $187,8 млрд. Выручка AWS в четвёртом квартале 2024-го выросла на 19% год к году, до $28,8 млрд,По итогам 2024 года Amazon увеличил чистую прибыль почти вдвое — до $59,2 млрд, операционную прибыль — с $36,9 млрд до $68,6 млрд, выручку — на 11%, до $638 млрд, отмечается в сообщении компании.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости
Склады стоят - кругом один ИИ.
На 100 лярдов наймут вообще всю Индию?
А китайезы всё слямзят и за 50 баксов сделают
Я уверен, эти капиталисты не помощников вам разрабатывают, а замену. То что так же и синих воротничков будет замещать автоматизация
Синих вортничков заместит синий кит
пузырек качается круче чем с доткомами
DeepSeek потратит на развитие ИИ в этом году 450$ на корм китайцам