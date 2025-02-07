DeepSeek представила «улучшенную» модель VL2 для распознавания информации на изображениях

Она может искать и размечать объекты на фотографиях.Компания выпустила серию моделей DeepSeek-VL2, созданных по принципу Mixture of Experts (MoE) или «смеси экспертов» — объединения нескольких нейросетей для решения комплексных задач.Это модели DeepSeek-VL2-Tiny, DeepSeek-VL2-Small и DeepSeek-VL2 на 1 млрд, 2,8 млрд и 4,5 млрд параметров соответственно. Они «превосходят» предыдущую DeepSeek-VL.По словам разработчиков, VL2 понимает и объясняет содержание документов, таблиц и диаграмм, а также предлагает рецепты по фотографиям продуктов. Ещё она распознаёт письменный текст и может его напечатать, пишут пользователи.DeepSeek-VL2 объясняет все блоки схемы на изображении. Источник: AmigoChat Модели можно показать объект, и она найдёт похожий на другом изображении.Эталонное изображение кота и фотография, на которой нужно обвести такой же объект. Скриншот vc.ruМодель попыталась обвести кота на втором снимке. Скриншот vc.ruЕщё несколько примеровDeepSeek-VL2 описала, что происходит на фотографии, но не написала, что автомобиль нарушает правила, проезжая на красный. Скриншот vc.ruМодель попробовала объяснить значение мема. Скриншот vc.ruDeepSeek-VL2 пока не добавили в чат-бот, версия VL2-Small доступна в бесплатной демоверсии на Hugging Face.В декабре 2024 года Alibaba выпустила модель QvQ-72B для анализа графиков и таблиц. А в январе 2025-го — Qwen 2.5-VL для разметки объектов на изображении. Они доступны в чат-боте Qwen Chat.OpenAI обучила ChatGPT распознавать изображения в 2023 году.#новости #deepseek
А будут новости не про дикпик??
Я уже не представляю свою жизнь без этих новостей
Лови)
На ВЦ новости либо ъуевые либо ъиздатые. Так что будут. Но о том же.
Тинки-Винки, ДипСик, Ляля, По 🌞
https://www.youtube.com/watch?v=LWAId2abF2g
Тем временем Яндекс даже не способен прочитать название книжки