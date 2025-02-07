ИИ-сервис Pika научился добавлять в ролик персонажей с фотографии и «оживлять» их

Бесплатно можно создать 15 видео.Источник: Alex Patrascu Для генерации ролика нужно нажать кнопку Pikadditions под полем для ввода запроса, загрузить видео и изображение объекта — мем, фотографию или рисунок. Нейросеть оживит персонажа и впишет в ролик.Пример промпта: «На основе того, что происходит в видео, придумай, как естественно и увлекательно вписать в него объект». Скриншот vc.ruИсточник: PikaВсего можно создать 15 бесплатных видео с персонажами. Дальше понадобится подписка стоимостью $10 в месяц (972 рубля по курсу ЦБ на 7 февраля 2025 года). Бесплатный план даёт 150 кредитов в месяц и доступ к базовой модели Pika 1.5 для создания видео. Одна генерация стоит 50 кредитов.Валерия ИльинаAI02.12.2024Как генерировать видео в нейросети Pika Тот самый сервис, который превращает картинки в торт.#новости #pika
Бесплатно можно создать сколько угодно видео, почтовых ящиков на 100 лет у всех припасено (-:
Классные примеры 👍🏻
3Д рисунок это че такое?
Это как 2д+1д
Класс. Но бесплатно с водознаком.
Нужна нейросеть которая убирает водные знаки
сможет ли добавить друга?