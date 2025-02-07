Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

ИИ-сервис Pika научился добавлять в ролик персонажей с фотографии и «оживлять» их

Бесплатно можно создать 15 видео.

Источник: Alex Patrascu
  • Для генерации ролика нужно нажать кнопку Pikadditions под полем для ввода запроса, загрузить видео и изображение объекта — мем, фотографию или рисунок. Нейросеть оживит персонажа и впишет в ролик.
Пример промпта: «На основе того, что происходит в видео, придумай, как естественно и увлекательно вписать в него объект». Скриншот vc.ru
Пример промпта: «На основе того, что происходит в видео, придумай, как естественно и увлекательно вписать в него объект». Скриншот vc.ru
Источник: Pika
  • Всего можно создать 15 бесплатных видео с персонажами. Дальше понадобится подписка стоимостью $10 в месяц (972 рубля по курсу ЦБ на 7 февраля 2025 года). Бесплатный план даёт 150 кредитов в месяц и доступ к базовой модели Pika 1.5 для создания видео. Одна генерация стоит 50 кредитов.
Валерия Ильина
AI
Как генерировать видео в нейросети Pika

Тот самый сервис, который превращает картинки в торт.

#новости #pika

3
1
18 комментариев
Вадим Д.

Бесплатно можно создать сколько угодно видео, почтовых ящиков на 100 лет у всех припасено (-:
Классные примеры 👍🏻

3
Ответить
Big Lebovvski (Владислав)

3Д рисунок это че такое?

2
Ответить
Ася Карпова
Автор
Ответить
Павел Блахин

Это как 2д+1д

Ответить
Griby Lenina

Класс. Но бесплатно с водознаком.

1
Ответить
Jeronimo

Нужна нейросеть которая убирает водные знаки

Ответить
Sergei Timofeyev

сможет ли добавить друга?

Ответить