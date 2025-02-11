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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Американский стартап Zyphra выпустил бесплатную модель для клонирования голоса Zonos

Бета-версия может скопировать голос с записи на русском, но пока не озвучивает русскоязычный текст.

  • Модель Zonos для преобразования текста в аудио можно протестировать на платформе Zyphra. Она поддерживает английский, китайский, японский, корейский, французский и немецкий.
  • При этом Zonos смогла скопировать голос с аудиозаписи на русском языке. Для клонирования нужно загрузить фрагмент длиной от десяти до 60 секунд или записать аудио, нажав на значок микрофона.
После загрузки голос отображается в библиотеке. На видео звучит клонированный голос Андрея Ярославцева по отрывку из фильма «Трансформеры». Генерация заняла около восьми секунд. Скринкаст vc.ru
  • Также можно выбрать из существующих ИИ-голосов. Скорость их речи регулируется ползунком на панели слева. Ниже примеры фраз, озвученных мужским и женским голосами из библиотеки Zonos.
  • Разработчики предлагают сравнить результат Zonos с другими сервисами:

ElevenLabs

Cartesia

Zonos

  • Компания не уточнила, какой максимальный объём символов может озвучить Zonos в бесплатной бета-версии.
  • По словам разработчиков, на стадии тестирования в генерациях бывают ошибки. В тесте редактора vc.ru модель делала длинные паузы в некоторых результатах.
  • У Zonos открытый исходный код, он есть на GitHub. Веса доступны на Hugging Face. Её также можно использовать через API по цене $0,02 за минуту аудио (около 2 рублей по курсу ЦБ на 11 февраля 2025 года).
  • Zyphra — компания из Калифорнии, которая разрабатывает операционную систему для ИИ-агентов MaiaOS для предприятий.
  • В январе 2025 года китайская Hailuo AI представила бесплатную модель для клонирования голоса с поддержкой русского языка.

#новости #elevenlabs

5
2
26 комментариев
Тимур Чумаков

вот для кого такие штуки придумывают, это ж чисто инструмент мошенника

8
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Griby Lenina

До запрета осталось три дня.

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Бегите, глупцы!

вот для кого ножи придумали, это ж чисто инструмент убийцы

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Покушай булочек

Новости ИИ из России:
- Путин указал курс на ИИ, но деньги уже потратили
- Т-Банк запустит курс по ИИ, читать будут школьники
- Сбер сказал, что у них ИИ

6
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kate.mully

Сбер сказал, что у них ИИ
и побежал в Китай

5
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kate.mully

как же облегчают мошенникам жизнь

2
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Вадим Д.

может скопировать голос на русскомно русскоязычный текст не озвучиваетАга. Может, но молчит.

1
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