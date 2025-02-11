В ИИ-сервис Luma добавили функцию «оживления» фотографий с помощью последней модели Ray2

Пользователи анимируют постеры, создают музыкальные клипы и игровые кат-сцены из изображений.Ray2 генерирует ролики с разрешением 1080 пикселей длиной до 20 секунд. Также можно увеличить качество до 4K после генерации.Пользователи отмечают, что модель может анимировать обложки, не искажая текст на фоне.Результата анимации изображения с текстом и другими элементами (справа). Источник фотографии: Wisdom Kaye. Источник видео: el.cineОдин из авторов предложил использовать функцию для создания кат-сцен и трейлеров игр. Однако в некоторых его примерах видны искажённые движения рук рыцаря, а изображение «дёргается».Примеры анимации фэнтезийных персонажей для игр. Источник: Stevie MacRay2 понимает текстовые подсказки и может создать видео в стиле личного блога.Пользователь сгенерировал изображения людей с помощью Flux и анимировал в Luma. Источник: Halim AlrasihiПользовательница Reddit сгенерировала музыкальный клип, «оживив» несколько изображений персонажа.Источник: Trisha CodeВ одном из примеров автор проверила, как Ray2 и другие модели «соблюдают» законы физики. Модель от Luma справилась лучше остальных, но не смогла сделать так, чтобы шарик отскакивал от поверхности лестницы.Запрос (перевод с английского): «Шар из нержавеющей стали скатывается по лестнице». Источник: Justine MooreRay2 доступна по подписке. Её стоимость начинается от $10 в месяц (около 958 рублей по курсу ЦБ на 11 февраля 2025 года).Ася КарповаAI16 янвLuma AI выпустила модель для генерации видео Ray2, которая «справляется» с динамичными сценами Доступна подписчикам платных тарифов от $10 в месяц. #новости #luma
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Ну все, теперь точно можно забыть про обычные фотографии. Зачем они нужны, когда есть Luma с ее "оживляющими" картинками? Главное, чтобы потом эти картинки не начали жить своей жизнью)))
за тем, что фото это слепок реальности, в которой вы живёте.
Протестировал - результаты средние, особенно за такие деньги. Половина примеров явно отобрана маркетологами из лучших 1% генераций. А где неудачные примеры? Где артефакты и искажения? Хотя справедливости ради, для быстрых презентаций или концепт-артов может быть полезно. Главное не ждать чудес - технология ещё сырая. Посмотрим, что покажут через год, когда конкуренты подтянутся