Пять нейросетей, которые помогут разобраться в теме и проанализируют десятки источников

Собрали инструменты с бесплатными версиями, которые составляют статьи и отчёты на заданную тему.Платные режимы для детального исследования сложных тем Deep research уже есть в чат-ботах ChatGPT и Gemini. Google предоставляет доступ по подписке One AI Premium за $20 в месяц (около 1806 рублей по курсу ЦБ на 15 февраля 2025 года). OpenAI — владельцам подписки Pro за $200 в месяц (18 тысяч рублей), с ограничениями до 100 запросов в месяц.С помощью инструментов пользователи разбираются в настройке рекламы, проводят анализ рынка и конкурентов, просят составить инструкцию по владению конкретной программой или созданию игры, проводят исследования для научных работ. В подборке рассказали про сервисы с похожей функцией, у которых есть бесплатная версия.SciraПроект Scira на базе Grok 2 добавил в чат-бот кнопку Extreme для «глубокого изучения тем». Нейросеть анализирует около 30 академических и интернет-источников и составляет отчёт. По запросу даёт ответ на русском.Например, при исследовании вопроса, как оптимизировать работу диджитал-агентства с помощью ИИ, она искала информацию в статьях Forbes, личных блогах и экономических исследованиях.Сначала видно, какие источники нейросеть использовала для ответа на вопрос «Как оптимизировать работу диджитал-агентства с помощью ИИ». Ниже — ответ на вопрос «Что нужно знать, чтобы открыть бизнес в Дубае?». Источник здесь и далее: vc.ruPerplexityC 15 февраля 2025 года в чат-боте Perplexity можно выбрать режим Deep research под строкой для ввода запросов. Модель предоставляет небольшой отчёт со ссылками внутри текста и на панели справа. Бесплатным пользователям доступно до пяти запросов в день. Для подписчиков Pro за $20 в месяц — 500 запросов в день.При запросе на русском ИИ искал информацию на русскоязычных сайтах, а не в международных исследованиях и официальных источниках.Ответ на вопрос: «Что нужно знать, чтобы открыть бизнес в Дубае?»StormStorm — это проект Стэнфордского университета для написания научных статей, но сервис может найти ответ и на прикладные вопросы. ИИ составляет длинный отчёт со ссылками на каждый тезис. Результат можно выгрузить в PDF. Поддерживает только английский язык.В примере ниже нейросеть искала информацию на официальных сайтах министерств ОАЭ, в научных исследованиях и СМИ.Нейросеть отвечает на вопрос «Что нужно знать, чтобы открыть бизнес в Дубае?». Предварительно попросит указать цель написания статьиKompas AIKompas AI использует ИИ-агентов для проведения исследования и проверки информации. Источники отображаются в отдельном окне. Итоговый отчёт можно изменить с помощью ИИ-редактора, например, сделать его более официальным или перевести на другой язык. Сервис не поддерживает русский.Нейросеть искала информацию в блогах и на официальных правительственных сайтах. Бесплатно доступно 30 запросов в месяц.Ответ на вопрос «Что нужно знать, чтобы открыть бизнес в Дубае?»ChatSonicChatSonic — это бесплатный чат-бот на базе Claude 3.5 Sonnet на платформе WriteSonic. Он ищет информацию в трёх-десяти источниках. Также есть ИИ-агенты, которые подсказывают ответы по вопросам SEO-оптимизации и создания контента. Им можно задать всего три бесплатных запроса. Дальше нужна подписка от $20 в месяц.В сервисе есть голосовой ввод и генератор картинок.Чат-бот составил план SEO-оптимизации из шести пунктов для сайта по ссылке#openai #perplexity #новости
А вот раньше... В году так 1910..
Я изучал в библиотеке.. Нормально было, потом шли в кинотеатры Аватара 2 смотреть
Неее, тогда же вроде только Аватар 1, вышел . Не врите
Всё платное и всё идет нахер. Вопрос в одном - вы представляете продукт AS IS или даете гарантию на факт чекинг? Ссылки на тезисы вы можете засунуть себе в задницу это ни о чем. Я вам найду ссылку на любой бред который только в голову взбредет.
Грустно тебе живется, держись. Шоколадку съешь мб, или сахара ложку.
Поддерживаю. Это ж ебанатизм какой-то платить 20$ за нейронку, у которой по определению «все не точно»
В конце надо добавить какой эай использовался для написания статьи
Это Ася Карпова самый ... бот в здешней литосфере.