YouTube добавил генерацию видео для Shorts с помощью модели Veo 2

Пока она доступна в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.Примеры нескольких генераций Veo 2. Источник: Laszlo Gaal Видеохостинг обновил ИИ-функцию Dream Screen для авторов контента. Теперь она позволяет сгенерировать ролик по текстовому запросу с помощью ИИ-модели Veo 2 от Google.Кнопка «Создать» появляется, если включить камеру для съёмки Shorts и перейти к выбору медиафайлов. Затем нужно ввести запрос в поле в верхней части экрана, выбрать стиль или кинематографический эффект. Veo 2 сначала сгенерирует четыре варианта изображения и анимирует то, которое выберет пользователь. Как создать видео с помощью Veo 2. Источник: YouTubeПосле можно будет продолжить записывать ролик и вставить в него генерацию. Видео, созданные нейросетью, будут помечены цифровым водяным знаком SynthID.Пример ролика Shorts, где есть реальное видео и генерации нейросети. Источник: YouTubeВ ноябре 2024 года YouTube добавил возможность генерировать с помощью Dream Screen только фон для видео.Функция создания полноценных роликов сейчас доступна в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В дальнейшем компания планирует расширить число стран. Обновлённую версию генератора видео Veo 2 от Google выпустили в декабре 2024 года. 20 января 2025-го автор Ласло Гааль выложил сгенерированный в Veo ролик про Porsche, который в социальных сетях назвали «самым реалистичным» за всё время.Ролик, имитирующий рекламу Porsche. По словам автора, всё, кроме закадрового голоса, сгенерировано нейросетью. Источник: Laszlo Gaal#новости #youtube #veo2
Такой идиотией, как в примере, скоро будет все забито, я так понимаю?
Так и есть, зато ценность создаваемого по-старинке контента вырастет. Как винил будет.
Правильно понимаете.
Мы входим в эру, где труд действительно творческого человека будет цениться еще выше.
А сейчас вам реклама кажется дофига содержательной?
Ничего не изменится, кроме качества мусора.
Если вы не ловили продвигаемые и рекламные ролики, то и не будете.
Если ловили, то знаете, что половина из них - мыльный орущий звиздец, снятый на камеру из 00х. Если нейросетки хоть чутка поднимут их уровень - хорошо.
фаталити для мозгов