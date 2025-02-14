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Ася Карпова
AI

YouTube добавил генерацию видео для Shorts с помощью модели Veo 2

Пока она доступна в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Примеры нескольких генераций Veo 2. Источник: Laszlo Gaal
  • Видеохостинг обновил ИИ-функцию Dream Screen для авторов контента. Теперь она позволяет сгенерировать ролик по текстовому запросу с помощью ИИ-модели Veo 2 от Google.
  • Кнопка «Создать» появляется, если включить камеру для съёмки Shorts и перейти к выбору медиафайлов. Затем нужно ввести запрос в поле в верхней части экрана, выбрать стиль или кинематографический эффект. Veo 2 сначала сгенерирует четыре варианта изображения и анимирует то, которое выберет пользователь.
Как создать видео с помощью Veo 2. Источник: YouTube
Как создать видео с помощью Veo 2. Источник: YouTube
  • После можно будет продолжить записывать ролик и вставить в него генерацию. Видео, созданные нейросетью, будут помечены цифровым водяным знаком SynthID.
Пример ролика Shorts, где есть реальное видео и генерации нейросети. Источник: YouTube
  • В ноябре 2024 года YouTube добавил возможность генерировать с помощью Dream Screen только фон для видео.
  • Функция создания полноценных роликов сейчас доступна в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В дальнейшем компания планирует расширить число стран.
  • Обновлённую версию генератора видео Veo 2 от Google выпустили в декабре 2024 года. 20 января 2025-го автор Ласло Гааль выложил сгенерированный в Veo ролик про Porsche, который в социальных сетях назвали «самым реалистичным» за всё время.
Ролик, имитирующий рекламу Porsche. По словам автора, всё, кроме закадрового голоса, сгенерировано нейросетью. Источник: Laszlo Gaal

#новости #youtube #veo2

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46 комментариев
urivev

Такой идиотией, как в примере, скоро будет все забито, я так понимаю?

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1
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ЯжПрограммист

Так и есть, зато ценность создаваемого по-старинке контента вырастет. Как винил будет.

6
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Василий Орлов

Правильно понимаете.

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Никита

Мы входим в эру, где труд действительно творческого человека будет цениться еще выше.

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Будущее вчера

А сейчас вам реклама кажется дофига содержательной?

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Egor Pankin

Ничего не изменится, кроме качества мусора.
Если вы не ловили продвигаемые и рекламные ролики, то и не будете.
Если ловили, то знаете, что половина из них - мыльный орущий звиздец, снятый на камеру из 00х. Если нейросетки хоть чутка поднимут их уровень - хорошо.

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Gnom Melkiy

фаталити для мозгов

6
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