Власти Южной Кореи заявили, что DeepSeek передавал данные корейских пользователей китайской ByteDance

На территории страны ранее запретили скачивать приложение DeepSeek.Южнокорейская Комиссия по защите персональных данных (PIPC) 18 февраля 2025 года подтвердила «взаимодействие» DeepSeek и ByteDance, которой принадлежит TikTok, пишет Yonhap.PIPC пока не выяснила, какие именно данные и в каком объёме были переданы. Регулятор запросил у разработчиков информацию о методах сбора и обработки данных.Unsplash17 февраля 2025-го власти Южной Кореи «временно» запретили скачивать приложение DeepSeek на территории страны. Причина блокировки — несоблюдение местных требований. Приостановить доступ к скачиванию согласилась сама компания.Приложение DeepSeek также заблокировано в Италии.Полина ЛааксоAI1 феврРегуляторы из разных стран проверят DeepSeek — их беспокоит конфиденциальность данных В Италии приложение китайской компании уже удалили из App Store и Google Play.#новости #deepseek
Да, с этой нейронкой надо аккуратнее ))
Фундаментально суть и мнение у руководства не поменяется. Что то, что это..
"PIPC пока не выяснила, какие именно данные и в каком объёме были переданы."
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Обвинить? Yup ☺️
Найти за что?
PIPC как британские ученые несут пургу. Конечно нейронка обучается на данных тиктока
передавал данные корейских пользователейКорейским чиновникам, но немного севернее.
Чисто вопрос со стороны - Дипсику нельзя взаимодействовать с ByteDance? Почему корейцев это так беспокоит, что одна китайская компания работает с другой китайской компанией?
Если это действительно подтвердится, то скорее всего DeepSeek обречён на провал, потому что он не выделяется какими-то особыми фичами, а слив данных - явно не понравится всем пользователям