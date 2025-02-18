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Карина Пардаева
AI

Власти Южной Кореи заявили, что DeepSeek передавал данные корейских пользователей китайской ByteDance

На территории страны ранее запретили скачивать приложение DeepSeek.

  • Южнокорейская Комиссия по защите персональных данных (PIPC) 18 февраля 2025 года подтвердила «взаимодействие» DeepSeek и ByteDance, которой принадлежит TikTok, пишет Yonhap.
  • PIPC пока не выяснила, какие именно данные и в каком объёме были переданы. Регулятор запросил у разработчиков информацию о методах сбора и обработки данных.
Unsplash
Unsplash
  • 17 февраля 2025-го власти Южной Кореи «временно» запретили скачивать приложение DeepSeek на территории страны. Причина блокировки — несоблюдение местных требований. Приостановить доступ к скачиванию согласилась сама компания.
  • Приложение DeepSeek также заблокировано в Италии.
Полина Лааксо
AI
Регуляторы из разных стран проверят DeepSeek — их беспокоит конфиденциальность данных

В Италии приложение китайской компании уже удалили из App Store и Google Play.

Источник фото: Bloomberg

#новости #deepseek

2
1
11 комментариев
selecadm

Да, с этой нейронкой надо аккуратнее ))

5
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Фундаментально суть и мнение у руководства не поменяется. Что то, что это..

1
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

"PIPC пока не выяснила, какие именно данные и в каком объёме были переданы."
_
Обвинить? Yup ☺️
Найти за что?

1
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Андрей Комягин

PIPC как британские ученые несут пургу. Конечно нейронка обучается на данных тиктока

1
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Вадим Д.

передавал данные корейских пользователейКорейским чиновникам, но немного севернее.

1
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Dmitry

Чисто вопрос со стороны - Дипсику нельзя взаимодействовать с ByteDance? Почему корейцев это так беспокоит, что одна китайская компания работает с другой китайской компанией?

1
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Юрий Ковтун

Если это действительно подтвердится, то скорее всего DeepSeek обречён на провал, потому что он не выделяется какими-то особыми фичами, а слив данных - явно не понравится всем пользователям

1
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