Amazon анонсировал помощника Alexa+ на базе ИИ

Доступ будет стоит $19,99 в месяц, для подписчиков Prime — бесплатно.Amazon представил обновлённую Alexa. «Умный» помощник может выполнять поручения — например, заказать продукты или разослать приглашения на мероприятие — и поддерживать беседу, пишет The Verge.Также Alexa+ может отвечать на вопросы вроде «Сколько книг я прочитал в этом году?», опираясь на информацию из аккаунта пользователя в Amazon, отмечает TechCrunch.По словам главы подразделения по устройствам и услугам Паноса Паная, «новая Alexa знает почти всё» о жизни пользователя — расписание, данные «умного» дома, предпочтения, используемые устройства и другое.Помощник также может «видеть» окружающую обстановку: с помощью камеры делать снимки и анализировать изображения. Пользователи могут управлять устройствами «умного» дома. Во время презентации Панай спросил Alexa, гулял ли кто-то с собакой — помощник ответил, сославшись на «умные» камеры Ring.Amazon также представил опции для детей, которые получат подписчики Amazon Kids+. Первая — Explore with Alexa, помощник будет отвечать на вопросы вроде «Могут ли растения разговаривать друг с другом». Вторая — Stories with Alexa, помощник расскажет историю на основе «промпта». Например, по запросу «Придумай историю о ящерице, которая играет на саксофоне».Alexa+ стоит $19,99 в месяц, для подписчиков Prime — бесплатно. The Verge указывает, что Prime стоит $14,99 в месяц или $139 в год. Пользователи в США получат доступ в течение «нескольких недель».Источник: Amazon#новости #alexa #amazon