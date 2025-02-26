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Таня Боброва
AI

Amazon анонсировал помощника Alexa+ на базе ИИ

Доступ будет стоит $19,99 в месяц, для подписчиков Prime — бесплатно.

  • Amazon представил обновлённую Alexa. «Умный» помощник может выполнять поручения — например, заказать продукты или разослать приглашения на мероприятие — и поддерживать беседу, пишет The Verge.
  • Также Alexa+ может отвечать на вопросы вроде «Сколько книг я прочитал в этом году?», опираясь на информацию из аккаунта пользователя в Amazon, отмечает TechCrunch.
  • По словам главы подразделения по устройствам и услугам Паноса Паная, «новая Alexa знает почти всё» о жизни пользователя — расписание, данные «умного» дома, предпочтения, используемые устройства и другое.
  • Помощник также может «видеть» окружающую обстановку: с помощью камеры делать снимки и анализировать изображения. Пользователи могут управлять устройствами «умного» дома. Во время презентации Панай спросил Alexa, гулял ли кто-то с собакой — помощник ответил, сославшись на «умные» камеры Ring.
  • Amazon также представил опции для детей, которые получат подписчики Amazon Kids+. Первая — Explore with Alexa, помощник будет отвечать на вопросы вроде «Могут ли растения разговаривать друг с другом». Вторая — Stories with Alexa, помощник расскажет историю на основе «промпта». Например, по запросу «Придумай историю о ящерице, которая играет на саксофоне».
  • Alexa+ стоит $19,99 в месяц, для подписчиков Prime — бесплатно. The Verge указывает, что Prime стоит $14,99 в месяц или $139 в год. Пользователи в США получат доступ в течение «нескольких недель».
Источник: Amazon
Источник: Amazon

#новости #alexa #amazon

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