Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Телеграм
Крипто
Карьера
Право
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
AI

Meta* планирует выпустить приложение для собственного чат-бота с ИИ — CNBC

Чтобы конкурировать с ChatGPT и Gemini.

  • Приложение для Meta* AI планируют выпустить во втором квартале 2025 года, узнал CNBC.
  • Компания также намерена запустить платную подписку на Meta* AI с дополнительными функциями. Её стоимость пока неизвестна.
  • Чат-бот Meta* AI запустили в 2023 году. Он работает на базе языковой модели с открытым исходным кодом Llama 3. Meta* AI доступен только через сайт и приложения компании, включая Facebook* и WhatsApp*. По словам финдиректора Meta* Сьюзен Ли, в январе 2025 года его месячная аудитория составила 700 млн пользователей.
  • Глава компании Марк Цукерберг называл 2025-й «определяющим» годом для ИИ. Он ожидает, что Meta* AI станет ведущим ассистентом с более чем 1 млрд пользователей, а Llama 4 — ведущей моделью.
Таня Боброва
AI
Meta* анонсировала LlamaCon — свою первую ИТ-конференцию о генеративном ИИ

И назвала дату Meta* Connect 2025.

*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена.

#новости #meta

2 комментария