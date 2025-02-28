Meta* планирует выпустить приложение для собственного чат-бота с ИИ — CNBC

Чтобы конкурировать с ChatGPT и Gemini.Приложение для Meta* AI планируют выпустить во втором квартале 2025 года, узнал CNBC.Компания также намерена запустить платную подписку на Meta* AI с дополнительными функциями. Её стоимость пока неизвестна.Чат-бот Meta* AI запустили в 2023 году. Он работает на базе языковой модели с открытым исходным кодом Llama 3. Meta* AI доступен только через сайт и приложения компании, включая Facebook* и WhatsApp*. По словам финдиректора Meta* Сьюзен Ли, в январе 2025 года его месячная аудитория составила 700 млн пользователей.Глава компании Марк Цукерберг называл 2025-й «определяющим» годом для ИИ. Он ожидает, что Meta* AI станет ведущим ассистентом с более чем 1 млрд пользователей, а Llama 4 — ведущей моделью.Таня БоброваAI18 феврMeta* анонсировала LlamaCon — свою первую ИТ-конференцию о генеративном ИИ И назвала дату Meta* Connect 2025.*Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) признана экстремистской в России и запрещена.#новости #meta