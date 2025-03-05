«Скрытый режим работы и пока никакого продукта»: что известно о стартапе Safe Superintelligence Ильи Суцкевера

Выжимка материала The Wall Street Journal.Safe Superintelligence (SSI) собирается привлечь $2 млрд при оценке в $30 млрд, сообщало Bloomberg. Но инвесторы вкладываются не в продукт, а в его создателя — сооснователя OpenAI Илью Суцкевера.SSI пока и не планирует выпускать никакие продукты — по крайней мере, пока не создаст «суперинтеллект», разработкой которого занимается.Методы, которые SSI использует, отличаются от методов OpenAI, Google и Anthropic. По словам Суцкевера, он «выбрал другую вершину для восхождения». Какие это методы — не уточняется.Компания работает настолько скрытно, насколько это возможно. Например, в команде сейчас примерно 20 человек, и им запрещено указывать в LinkedIn, что они работают в SSI. Большинство из них неизвестны на рынке: SII отдаёт предпочтение «подающим надежды» специалистам, которых Суцкевер может направить, так как давно зарекомендовавшие себя, вероятнее, уйдут из стартапа к конкурентам и раскроют его внутренние планы.Кандидатам, пришедшим на собеседование в офис, нужно при входе оставить свой телефон — причём в «клетке Фарадея», которая блокирует все сигналы.Источник: ReutersИлья Суцкевер ушёл из OpenAI в мае 2024 года и в июне запустил Safe Superintelligence вместе с бывшим исследователем OpenAI Дэниэлом Леви и бывшим главой отдела ИИ-разработок Apple Дэниэлом Гроссом.Стартап занимается разработкой «безопасного суперинтеллекта». Структура коммерческая, но выручки нет и пока не предвидится: компания планирует потратить несколько лет на исследования и разработки, прежде чем выпускать и монетизировать продукты.Но у SSI уже есть $1 млрд инвестиций от NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel, которые компания привлекла в сентябре 2024 года.#новости #safesuperintelligence #ильясуцкевер