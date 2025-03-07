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Ася Карпова
AI

Управляющий партнёр Y Combinator Джаред Фридман рассказал, что у четверти стартапов акселератора 95% кодовой базы сгенерировано ИИ

Глава YC предупредил, что разработчикам всё равно необходимы знания в программировании.

Кадр из беседы главы YC Гарри Тана с партнёрами. Источник: Y Combinator
Кадр из беседы главы YC Гарри Тана с партнёрами. Источник: Y Combinator
  • Фридман рассказал о своём наблюдении в беседе с YC Гарри Таном, управляющим партнёром Харджем Таггаром и генеральным партнёром Дианой Ху на YouTube. На неё обратил внимание TechCrunch.
  • Он подчеркнул, что «каждый из основателей» стартапов, которые профинансировали в 2025 году, способен создать продукт с нуля, но год назад писал бы код самостоятельно, а теперь ему помогает ИИ.
  • Диана Ху отметила, что даже если разработчики используют нейросети, им всё равно нужно понимать код и находить в нём ошибки.
  • Ранние версии рассуждающих ИИ-моделей плохо показывают себя в отладке кода, поэтому создателям проектов нужно опираться на свои знания, подчеркнул Гарри Тан.

Допустим, стартап с кодом, на 95 % сгенерированным искусственным интеллектом, выходит на рынок, а через год или два у продукта уже 100 млн пользователей. Упадёт он или нет? Вам нужно глубже вникать в то, что происходит с продуктом.

глава YC Гарри Тан
  • При этом использование ИИ для генерации кода «не кратковременное веяние», а «доминирующий» способ программирования, и те, кто им не пользуется, могут отстать, добавил он.
  • В феврале 2025 года пользователи тестировали новую модель Claude 3.7 Sonnet от Anthropic и заметили, что она может создавать сайты и приложения, выдавая нерабочий код «реже» других моделей.

#новости #программирование #ии

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