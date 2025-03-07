Сооснователь Google Ларри Пейдж запустил ИИ-стартап в сфере промышленности — The Information

ИИ собираются использовать для повышения эффективности производства. Стартап называется Dynatomics, пишет TechCrunch со ссылкой на The Information. Заниматься он будет применением ИИ в промышленности.Вместе с «группой инженеров» Пейдж работает над большой языковой моделью, которая могла бы создавать «высокооптимизированный» дизайн для разных объектов — чтобы их потом можно было выпускать на заводе.Пока компания работает в скрытом режиме. Возглавляет её Крис Андерсон, бывший техдиректор закрывшегося стартапа по созданию электросамолётов Kitty Hawk.Как отмечает TechCrunch, в отрасли уже есть другие похожие фирмы: например, PhysicsX, разрабатывающий инструменты для моделирования, которые могли бы пригодиться инженерам. Источник: AP Сергей Брин и Ларри Пейдж отошли от руководства Alphabet, головной структуры Google, в 2019 году — и с тех пор выбрали политику невмешательства в дела компании.В 2023 году американский Forbes рассказал, что Брин вернулся в Google для работы над кодом, связанным с языковыми моделями.#новости