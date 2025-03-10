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Евгения Евсеева
AI

Крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn создал собственную ИИ-модель

В этом ему помогала Nvidia.

  • Модель называется FoxBrain, её обучили за четыре недели на 120 графических процессорах Nvidia H100, пишет Reuters. Основана она на архитектуре Llama 3.1 от запрещённой в России Meta.
  • FoxBrain умеет анализировать данные, проводить математические вычисления и логические рассуждения, а также может сгенерировать код.
  • Изначально модель создавали для внутреннего использования, но теперь планируют сделать её общедоступной. По мнению компании, та окажется полезной в производстве и управлении цепочками поставок.
  • С обучением помогла Nvidia: компания предоставила доступ к своему суперкомьютеру «Тайбэй-1» и оказывала технические консультации.
  • Другие детали компания пока не раскрывает — дополнительно о FoxBrain она расскажет в середине марта 2025 года на конференции Nvidia.
Полина Лааксо
Деньги
Крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn сообщил о рекордной выручке за четвёртый квартал и устойчивом спросе на серверы для ИИ

На фоне этого приросли акции производителей полупроводников.

Источник фото: FxTeam

#новости #foxconn

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