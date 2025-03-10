Крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn создал собственную ИИ-модель

В этом ему помогала Nvidia.Модель называется FoxBrain, её обучили за четыре недели на 120 графических процессорах Nvidia H100, пишет Reuters. Основана она на архитектуре Llama 3.1 от запрещённой в России Meta.FoxBrain умеет анализировать данные, проводить математические вычисления и логические рассуждения, а также может сгенерировать код.Изначально модель создавали для внутреннего использования, но теперь планируют сделать её общедоступной. По мнению компании, та окажется полезной в производстве и управлении цепочками поставок.С обучением помогла Nvidia: компания предоставила доступ к своему суперкомьютеру «Тайбэй-1» и оказывала технические консультации.Другие детали компания пока не раскрывает — дополнительно о FoxBrain она расскажет в середине марта 2025 года на конференции Nvidia.Полина ЛааксоДеньги6 янвКрупнейший контрактный производитель электроники Foxconn сообщил о рекордной выручке за четвёртый квартал и устойчивом спросе на серверы для ИИ На фоне этого приросли акции производителей полупроводников.#новости #foxconn